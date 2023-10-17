Ленобласть залепит мокрым снегом. Дорожники перешли на усиленный режим работы

В Ленобласти готовятся встречать снегопад. Особенно много снега ожидают в четверг, 19 октября. Водителей призывают вспоминать, как ездить зимой.



В ближайшие два дня, 18–19 октября, в Ленинградской области прогнозируют мокрый снег, а ночные температуры опустятся до –4 градусов, сообщает 17 октября пресс-служба администрации региона. В отдельных районах 19 октября выпадет до 5 сантиметров снега.

Дорожные службы на региональных трассах Ленобласти переведены на усиленный режим работы. Утром и вечером дороги будут обрабатывать солевым раствором. Звонки от водителей принимает круглосуточная «горячая линия» по телефону 8 (812) 660-46-47. Также можно обращаться в Telegram дорожного комитета.