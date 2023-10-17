    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    754мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd97.29eur102.52

    Ленобласть залепит мокрым снегом. Дорожники перешли на усиленный режим работы

    7860
    5 комментариев

    В Ленобласти готовятся встречать снегопад. Особенно много снега ожидают в четверг, 19 октября. Водителей призывают вспоминать, как ездить зимой.

    В ближайшие два дня, 18–19 октября, в Ленинградской области прогнозируют мокрый снег, а ночные температуры опустятся до –4 градусов, сообщает 17 октября пресс-служба администрации региона. В отдельных районах 19 октября выпадет до 5 сантиметров снега.

    Дорожные службы на региональных трассах Ленобласти переведены на усиленный режим работы. Утром и вечером дороги будут обрабатывать солевым раствором. Звонки от водителей принимает круглосуточная «горячая линия» по телефону 8 (812) 660-46-47. Также можно обращаться в Telegram дорожного комитета.

    В Петербурге тоже продолжает холодать, и 18 октября ожидается небольшой мокрый снег. С вечера 17 октября и до утра 18 октября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьПогодаСнегопад
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 5

    Гость17 Окт 2023 в 16:59
    И что!???
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close