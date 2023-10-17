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    Снег в Петербурге ждут завтра, в Ленобласти — уже сегодня

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    В Петербурге продолжает холодать. На этот раз на погоду влияет циклон с Волги.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 октября в городе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 3–5 градусов, днем составит 5–7 градусов.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать тыловая часть циклона, выходящего с юга в районы Верхней Волги. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах области переходящие в мокрый снег. <...> Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Это обычная погода для середины октября. Чаще всего в этот день, по данным «Яндекс.Погоды», в Петербурге бывает пасмурно, от 1 до 10 градусов выше нуля. Самое холодное 17 октября выдалось в 1976 году, минус 8 днём, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 14.

    В ночь на 18 октября, по данным СЗ УГМС, ожидается до минус 1 градуса, днём плюс 3–5. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег. 19 октября — ещё на один градус холоднее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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