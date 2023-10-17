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    Скользкий Петербург. Горожан предупреждают о потенциально опасной гололедице

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    Вечер, ночь и утро петербуржцы рискуют провести в пируэтах на скользких дорогах и тротуарах. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях, а водителей просят поберечь себя и окружающих.

    По данным Росгидрометцентра, с 21:00 17 октября до 9:00 18 октября в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с тем, что местами на дорогах ожидается гололедица, сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, что «желтым» обозначают потенциально опасную погоду.

    В правительстве Петербурга просят водителей быть особенно осторожными, а по возможности и вовсе воздержаться от использования личного транспорта, так как высок риск возникновения ДТП.

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