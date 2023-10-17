Пограничники вытащили из Финского залива тело мужчины в гидрокостюме

Cотрудники полиции и СК Кингисеппского района Ленобласти устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в Финском заливе.



В полицию сотрудники пограничной службы обратились накануне около одиннадцати утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября. Они сообщили, что нашли в 11 км от южной части Финского залива утопленника.



Тело доставили на берег. Погибшему на вид лет 50. У него светлые волосы. Мужчина был одет в гидрокостюм.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.

