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    Пограничники вытащили из Финского залива тело мужчины в гидрокостюме

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    30 комментариев

    Cотрудники полиции и СК Кингисеппского района Ленобласти устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в Финском заливе.

    В полицию сотрудники пограничной службы обратились накануне около одиннадцати утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября. Они сообщили, что нашли в 11 км от южной части Финского залива утопленника.

    Тело доставили на берег. Погибшему на вид лет 50. У него светлые волосы. Мужчина был одет в гидрокостюм.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии 30

    Гость17 Окт 2023 в 10:17
    Кайтер наверное.
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