Япония призвала Россию снять «несправедливые ограничения» на импорт рыбы

Министерство иностранных дел Японии призвало РФ снять ограничения на импорт японской рыбной продукции и морепродуктов, об этом 16 октября говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
«Решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — говорится в сообщении МИД Японии после встречи с временным поверенным в делах РФ в Японии Геннадием Овечко.
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16 октября Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставку рыбы и морепродуктов из Японии в качестве меры предосторожности. Мера будет действовать до тех пор, пока Токио не предоставит подтверждение о безопасности морепродуктов, выловленных у берегов страны. Ранее российское ведомство запрашивало методики, по которым проводится анализ остаточного содержания трития. В японском МИДе сообщили, что предоставили данные в понедельник, 16 октября, но ограничения всё равно были введены.