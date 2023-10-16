Япония призвала Россию снять «несправедливые ограничения» на импорт рыбы

Министерство иностранных дел Японии призвало РФ снять ограничения на импорт японской рыбной продукции и морепродуктов, об этом 16 октября говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — говорится в сообщении МИД Японии после встречи с временным поверенным в делах РФ в Японии Геннадием Овечко.