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    Япония призвала Россию снять «несправедливые ограничения» на импорт рыбы

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    Министерство иностранных дел Японии призвало РФ снять ограничения на импорт японской рыбной продукции и морепродуктов, об этом 16 октября говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

    «Решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — говорится в сообщении МИД Японии после встречи с временным поверенным в делах РФ в Японии Геннадием Овечко.

    В Токио напомнили, что сбрасываемая вода с аварийной станции «Фукусима-1» проходит очистку через систему ALPS. А решение об ограничении импорта японской морской продукции является несправедливым, уверены в МИД Японии.

    24 августа власти Японии приступили к сбросу воды с АЭС «Фукусима-1», где 12 лет назад произошла авария. Вода, которая когда-то охлаждала реакторы, была очищена от радиоактивных веществ, кроме трития. При этом уровень радиоактивного изотопа водорода не превышает 10 беккерелей на литр при установленной норме в 700 бкл/л.

    16 октября Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставку рыбы и морепродуктов из Японии в качестве меры предосторожности. Мера будет действовать до тех пор, пока Токио не предоставит подтверждение о безопасности морепродуктов, выловленных у берегов страны. Ранее российское ведомство запрашивало методики, по которым проводится анализ остаточного содержания трития. В японском МИДе сообщили, что предоставили данные в понедельник, 16 октября, но ограничения всё равно были введены.

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    Сброс воды с ФукусимыТритийРыбаРоссельхознадзор
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