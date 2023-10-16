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    В Грозном двое детей умерли, отравившись неизвестным веществом

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    Следственный комитет по Чеченской республике разбирается в обстоятельствах гибели двух детей в Грозном. Доклад о ходе проверки ждут в Москве.

    Как сообщили в ведомстве 16 октября, девочку восьми лет и мальчика тремя годами младше накануне доставили в больницу с симптомами отравления неясной этиологии. Детей поместили в реанимацию, но спасти их не удалось — они скончались через несколько часов.

    Точную причину смерти выясняют судмедэксперты. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах.

    По данным телеграм-канала «Сапа Кавказ», скончались брат и сестра. По предварительной информации, детям стало плохо после игры в гараже, где они могли выпить опасное вещество.

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