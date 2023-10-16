Темнокожего папу убрали из соцсетей петербургского ресторана. На него жаловались Беглову

Фото с темнокожим папой удалил из своего телеграм-канала петербургский ресторан. Снимком возмутилась посетительница, она оставила жалобу на странице губернатора Александра Беглова.



Об удалении поста «Фонтанке» сообщили в отделе рекламы и маркетинга ресторанной сети 16 октября. «Реакций и комментариев на данную жалобу оставлять не будем. Поздравительный пост на данный момент удален», — отметили там.

Ресторан поздравил посетителей с Днём отца, к посту была прикреплена фотография семьи с темнокожим папой. Такой взгляд на российских родителей возмутил петербурженку Елену, она написала жалобу на заведение и опубликовала её на странице губернатора Петербурга Александра Беглова. «В Чечне такое поздравление будет неприемлемо», — прокомментировала Елена.