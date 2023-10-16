«В Чечне такое поздравление будет неприемлемо». Петербурженка пожаловалась Беглову на рекламу ресторана с темнокожим отцом

Комментарий Елены опубликован на странице Беглова в «ВКонтакте» 16 октября. Горожанка приложила скриншот поста телеграм-канала петербургского ресторана. В нём посетителей поздравляли с Днём отца. Поздравление иллюстрировали фотографией семьи с темнокожим папой. «Мне кажется, сейчас, в такое сложное для нас время, это просто унизительно для наших мужчин! Неужели наши папы, наши защитники должны видеть такое фото в поздравлении?» — написала Елена на странице Беглова.

В разговоре с «Фонтанкой» она уточнила, что пожаловалась и в сам ресторан. Но ей пока не ответили. Также она намерена обратиться в Роспотребнадзор.



«Как я понимаю, кроме меня и еще нескольких человек, это поздравление больше никого не задевает! А должно, как мне кажется. Могу предположить, что, допустим, в Чечне такое поздравление будет неприемлемо! — прокомментировала она. — Когда автор что-то размещает в массовый просмотр, мне кажется, нужно понимать, что людей с правильным воспитанием это может оскорбить! Я знаю, что эта фотка просто взята из интернета, но от этого что? Что за замещение славянских мужчин? Есть праздники международные, там выставляют пусть что угодно! Почему нашего, русского отца заменили афроамериканцем? Зачем это?».

