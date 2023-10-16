Путин: начало СВО — это попытка прекратить войну

Спецоперация — это попытка прекратить войну, тянущуюся с 2014 года, притом что Москва за это время сделала всё для мирного урегулирования конфликта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля 16 октября.

«Начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка ее прекратить», — сказал Путин.

Военные действия на Украине начались, по его словам, не с СВО, а в 2014 году, когда Запад сначала выступил гарантом договоренностей между президентом Виктором Януковичем и оппозицией, а потом забыл «про свои гарантии буквально через пару дней» и способствовал государственному перевороту в Киеве.



«А официальные лица Администрации США прямо заявили, что потратили на это большие деньги, по-моему, 5 млрд они назвали, и теперь должно быть так, как произошло», — напомнил президент РФ.



Переворот в Киеве, по его оценкам, «был связан и с ошибками тогда действовавшего руководства» Украины, и их «надо было закрывать не с помощью боевиков на улицах, а с помощью демократических процедур», но западные страны «предпочли действовать иначе».

«А затем, по сути, руками киевского режима развернули боевые действия на юго-востоке Украины, в Донбассе, и восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей. Никто на Западе не обращал на это внимания или делал вид, что не замечает», — сказал Путин.



Он напомнил, что были подписаны Минские соглашения.

«Россия сделала всё для того, чтобы идти по этому пути и урегулировать конфликт. Нет, и этого сделать не позволили», — отметил президент РФ.

«Более того, руководители Украины в конце просто заявили о том, что им эти Минские соглашения не нравятся и выполнять они не собираются», — сказал Путин.

«Все это вкупе с тем, что Соединенные Штаты начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта», — заключил российский лидер.

Он напомнил, что в Декларации о независимости Украины от 1991 года прописано, что она является нейтральным государством. Но в 2008 году было объявлено, что «Украину ждут в НАТО».



«Зачем? До сих пор никому не понятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку», — считает Путин.

«В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Всё это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень», — подчеркнул президент.

Россия не против мирного завершения конфликта, но Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.



«Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда не возражали против этого», — сказал Путин.



Он напомнил, что весной 2022 года в Стамбуле стороны почти договорились, учитывая интересы России в сфере безопасности.



«Там украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», — подчеркнул Путин.

«Они объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», — напомнил российской лидер.

