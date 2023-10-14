12 новых иноагентов, обстрелы, ремонт Крымского моста: новости СВО за 14 октября

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 октября.

Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В реестр попали бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев*, экс-кандидат в Госдуму от КПРФ и экономист Владислав Жуковский* и еще десять человек:

Атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки регион обстреляли около 120 раз, не менее пяти из них с помощью беспилотников. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Также обстрелу подверглась Курская область. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в Глушковском районе обесточены один поселок и три села. Пострадавших нет, потушен пожар на участке сухой травы.

Восстановление Крымского моста