12 новых иноагентов, обстрелы, ремонт Крымского моста: новости СВО за 14 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 октября.
Новые иноагенты
Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В реестр попали бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев*, экс-кандидат в Госдуму от КПРФ и экономист Владислав Жуковский* и еще десять человек:
- журналист Сергей Ковальченко*;
- активист Анвар Курманакаев*;
- журналистка Елена Малаховская*;
- журналист Айдер Муждабаев*;
- основатель и директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова*;
- блогер Андрей Рудый*;
- экс-глава тамбовского штаба Навального** Диана Рудакова*;
- активист и автор Telegram-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский*;
- лидер российского молодежного движения «Пора» Андрей Сидельников*;
- экс-депутат Законодательного собрания Вологодской области Евгений Доможиров*.
Атаки ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки регион обстреляли около 120 раз, не менее пяти из них с помощью беспилотников. К счастью, пострадавших и разрушений нет.
Также обстрелу подверглась Курская область. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в Глушковском районе обесточены один поселок и три села. Пострадавших нет, потушен пожар на участке сухой травы.
Восстановление Крымского моста
Крымский мост полностью восстановили, движение осуществляется по всем четырем полосам, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ремонт повреждений в результате теракта, произошедшего 17 июля, занял меньше трех месяцев. Строители демонтировали два повреждённых пролета и надвинули новые. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций и более 360 тонн асфальтобетона.
* Признан в России иноагентом.
** Росфинмониторинг внес «Штабы Навального» в перечень террористических и экстремистских организаций. Деятельность запрещена на территории РФ.