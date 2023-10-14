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    12 новых иноагентов, обстрелы, ремонт Крымского моста: новости СВО за 14 октября

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    Крымский мост восстановили на 18 дней раньше намеченного срока
    Крымский мост восстановили на 18 дней раньше намеченного срокаФото: Марат Хуснуллин
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 октября.

    Новые иноагенты

    Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В реестр попали бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев*, экс-кандидат в Госдуму от КПРФ и экономист Владислав Жуковский* и еще десять человек:

    • журналист Сергей Ковальченко*;
    • активист Анвар Курманакаев*;
    • журналистка Елена Малаховская*;
    • журналист Айдер Муждабаев*;
    • основатель и директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова*;
    • блогер Андрей Рудый*;
    • экс-глава тамбовского штаба Навального** Диана Рудакова*;
    • активист и автор Telegram-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский*;
    • лидер российского молодежного движения «Пора» Андрей Сидельников*;
    • экс-депутат Законодательного собрания Вологодской области Евгений Доможиров*.

    Атаки ВСУ

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки регион обстреляли около 120 раз, не менее пяти из них с помощью беспилотников. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

    Также обстрелу подверглась Курская область. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в Глушковском районе обесточены один поселок и три села. Пострадавших нет, потушен пожар на участке сухой травы.

    Восстановление Крымского моста

    Крымский мост полностью восстановили, движение осуществляется по всем четырем полосам, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ремонт повреждений в результате теракта, произошедшего 17 июля, занял меньше трех месяцев. Строители демонтировали два повреждённых пролета и надвинули новые. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций и более 360 тонн асфальтобетона.

    * Признан в России иноагентом.

    ** Росфинмониторинг внес «Штабы Навального» в перечень террористических и экстремистских организаций. Деятельность запрещена на территории РФ.

    Крымский мост восстановили на 18 дней раньше намеченного срока
    Крымский мост восстановили на 18 дней раньше намеченного срокаФото: Марат Хуснуллин

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