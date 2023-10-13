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    Спасатели снова готовятся к непогоде в Петербурге. Синоптики на этот раз спокойнее

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    ГУ МЧС по Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий.

    По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 14 октября, в городе местами ожидается усиление ветра до 15 м/с.

    Синоптики тоже предупреждают, что погода будет дождливой и ветреной. Но шторма и угрозы наводнения, как в четверг, не будет. Ни силы ветра не хватит, ни направления: воду в Неву гонит западный ветер, а завтра будет скорее южный. Тем не менее горожанам стоит опасаться ветхих конструкций, а машины парковать подальше от старых деревьев.

    Ещё одной особенностью завтрашней погоды будет очень высокая для середины октября температура — до плюс 16 градусов. В воскресенье станет прохладнее — 9–11 градусов.

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