Спасатели снова готовятся к непогоде в Петербурге. Синоптики на этот раз спокойнее

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 14 октября, в городе местами ожидается усиление ветра до 15 м/с.
Синоптики тоже предупреждают, что погода будет дождливой и ветреной. Но шторма и угрозы наводнения, как в четверг, не будет. Ни силы ветра не хватит, ни направления: воду в Неву гонит западный ветер, а завтра будет скорее южный. Тем не менее горожанам стоит опасаться ветхих конструкций, а машины парковать подальше от старых деревьев.
Ещё одной особенностью завтрашней погоды будет очень высокая для середины октября температура — до плюс 16 градусов. В воскресенье станет прохладнее — 9–11 градусов.