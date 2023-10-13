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    «Циклоны и опять циклоны». Каких выходных ждать в Петербурге после погожей пятницы

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    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Несмотря на то, что сегодня пятница, 13-е, день обещает быть хорошим, по крайней мере в том, что касается погоды. Шторм уходит от нас, центр циклона уже добрался до Белого моря. Прогноз погоды на ближайшие дни дал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Сегодня будет солнечно и тепло (10–12 градусов), ветер продолжает ослабевать и к обеду совсем стихнет. Однако «очередные циклоны уже видны и придут к нам с началом выходных дней».

    В субботу будет очень тепло — до 15–16 градусов. Впрочем, это не экстремальные показатели для бабьего лета: в 2018 году в середине октября температура доходила до 18–19 градусов. В воскресенье станет прохладнее — около 10 градусов.

    «Но так как погоду определяют циклоны, то дожди и ветер наш регион не минуют. Конечно, ветер не такой, как вчера, но порывы южного, юго-западного ветра до 15–18 м/с, особенно в прибрежных районах акваторий, будут наблюдаться», — предупреждает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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