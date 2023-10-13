КЗС Петербурга предотвратил 14-е особо опасное наводнение

«Ральфу» не удалось затопить Санкт-Петербург. Ему на смену спешит «Тино», но он не вызовет повышения воды в Неве.



Как сообщает 13 октября дирекция Комплекса защитных сооружений, вчера дамба предотвратила 34-е морское нагонное наводнение расчетным уровнем +212 см БС. Это 14-е особо опасное наводнение, остановленное КЗС за период эксплуатации.

