КЗС Петербурга предотвратил 14-е особо опасное наводнение

«Ральфу» не удалось затопить Санкт-Петербург. Ему на смену спешит «Тино», но он не вызовет повышения воды в Неве.
Как сообщает 13 октября дирекция Комплекса защитных сооружений, вчера дамба предотвратила 34-е морское нагонное наводнение расчетным уровнем +212 см БС. Это 14-е особо опасное наводнение, остановленное КЗС за период эксплуатации.
Обширный циклон «Ральф» прошел севернее Петербурга — через Финляндию в Карелию, но его тыловая часть вызвала в восточной части Финского залива штормовые западные ветры и сформировала условия возникновения нагонной волны. ЦУКС МЧС дал распоряжение о закрытии КЗС. Затворы начали закрывать в 0:33, что позволило остановить ночной пик наводнения. Второй и наиболее опасный подъем уровня ожидался около 16 часов, поэтому КЗС оставался закрытым до 18:30, когда уровень воды в заливе сравнялся с уровнем в Невской губе. Прогнозы оправдались на все 100%. В Финском заливе 3-метровые волны бились в затворы КЗС, ветер достигал 28 м/с. Однако алгоритм маневрирования затворами позволил остановить нагонную волну, вода в устье реки Невы не добралась до критической отметки в +160 см БС.
По данным городского ГУ МЧС, от последствий непогоды в Петербурге пострадали две женщины, повреждены шесть автомобилей. Фоторепортаж с улиц смотрите на «Фонтанке».
В пятницу погоду в Петербурге определяет гребень антициклона, а вот затем придёт новый циклон — «Тино», сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Уже в ночь на субботу связанный с ним тёплый атмосферный фронт начнет влиять на погоду. Днём город окажется в тёплом секторе циклона. Будет ветрено и дождливо, но нагонных явлений не ожидается: ветер не настолько сильный, и направление его скорее южное, а не западное.