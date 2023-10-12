Деревья, заборы и остановки. Как гулял ветер по Петербургу

Фото: ГУ МЧС по Петербургу Поделиться Поделиться





В четверг, 12 октября, в Петербурге дует порывистый ветер и местами идет сильный дождь. Деревья и конструкции не выдерживают напора, и силу стихии на себе уже испытали автомобили и люди. Не обошлось и без травм.

Сотрудники МЧС, по данным на 16 часов, 54 раза выезжали ликвидировать последствия непогоды, в основном — на поваленные деревья или предотвращать угрозу такого происшествия, рассказали в ГУ МЧС по Петербургу. При этом зафиксировали три поврежденных автомобиля и одного пострадавшего человека. По информации «Фонтанки», в Центральном районе пострадала женщина. Предварительно, ее могло задеть веткой.

На Косой линии, у дома 15, упавшее дерево накрыло и припаркованные машины, и шедших по тротуару людей. «Сильный ветер, дождь. Я с человеком иду под зонтом. Ещё два сзади так же. Потом — резкий громкий треск. И через секунды три — дерево на земле», — рассказал читатель «Фонтанки» Дима. Пешеходов накрыло большими верхними ветками, которые вдобавок оборвали провода. К счастью, все четверо отделались легким испугом, добавил читатель. Машинам повезло гораздо меньше.

Там же на Васильевском острове дерево сыграло роль парковочного инспектора. У дома 36, корпус 3, по Наличной улице крупное дерево рухнуло на легковой автомобиль, припаркованный прямо у подъезда, сообщают в группе «Дорожный контроль Ленинградская область». У машины буквально вдавило крышу. Благо люди не пострадали, добавляют очевидцы.

На той же Наличной, но у дома 27, сдуло афишную тумбу, пишет читатель «Фонтанки» Кирилл. Конструкция частично завалилась на проезжую часть.

Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл Поделиться Поделиться





Во дворе дома 23 по Дибуновской улице толстое дерево повалило на припаркованный кроссовер и соседний дом. По словам читателя «Фонтанки», за весь день никто так и не приехал его убрать. Проезд, перегороженный деревом, отгородили лентами.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





У Пулковской обсерватории упавшее дерево выломало секцию забора и завалило набок фонарный столб, сообщает читательница «Фонтанки» Анна. Фонарь не упал, но практически уткнулся в дорогу. На месте работают пожарные — ствол, судя по фото, уже распилили. Из-за происшествия перекрыта крайняя правая полоса, и на Пулковском шоссе со стороны Петербурга скопилась пробка от дороги в аэропорт.

Фото: читательница «Фонтанки» Анна Фото: читательница «Фонтанки» Анна Фото: читательница «Фонтанки» Анна Фото: читательница «Фонтанки» Анна Поделиться Поделиться





На пересечении проспекта Ветеранов с улицей Пионерстроя досталось уже не припаркованной машине, а проезжавшей мимо. Упавшее дерево «сбрило» рейлинги с крыши LADA Largus, рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» водитель пострадавшей машины Илья.

Потрепало деревья и в центре: у Смольного собора ветками засыпало Peugeot, пишет в «ДТП и ЧП» Роман. На пересечении Среднеохтинского проспекта и шоссе Революции дерево укрыло ветвями Chevrolet Niva и Renault. До этого еще шесть машин побило деревьями во дворах в разных районах города.

Но не деревьями едиными отметился в Петербурге сегодняшний ветер. Утром на Петроградской стороне с крыши дома сдуло строительные леса, которые упали на машины и провода. Днем на Кушелевской дороге сдуло забор вокруг церкви Петра и Февронии, рассказала читательница «Фонтанки» Люба. На видео видно, как часть его валяется на земле, а часть — качается под порывами ветра на подпирающих забор кустах.

читательница «Фонтанки» Люба

Фото: читательница «Фонтанки» Люба Фото: читательница «Фонтанки» Люба Поделиться Поделиться





На Аптекарской набережной, 20, на парковке возле бизнес-центра «Авеню», стоящий BMW получил по лбу дорожным знаком.

Фото: читательница «Фонтанки» Татьяна Фото: читательница «Фонтанки» Татьяна Поделиться Поделиться





А в Буграх ветер уронил новую автобусную остановку на пересечении Воронцовского и Петровского бульваров, рассказал в группе «Девяткино online | Мурино» Денис.

Непогоду в Петербург 12 октября принес атлантический циклон «Ральф». Он подарил городу дождь, сильный ветер и угрозу наводнения. Порывы ветра в городе достигают 16 м/с, а в западных районах Ленобласти — 28 м/с, рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. К вечеру уровень воды в устье Невы опять начал повышаться.

