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    В Петербурге хулиганит ветер: берегите машины во дворах

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    Фото: читательница «Фонтанки» Нина
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    Сильный ветер в Петербурге 12 октября не только роняет строительные леса, но и ломает деревья. К трем часам дня досталось уже нескольким припаркованным автомобилям.

    Во дворе дома 6 по Брюсовской улице крепкий клен свалило сразу на две машины, сообщает читательница «Фонтанки» Нина. «Субару» стволом помяло капот, а «Шкоде» еще и лобовое стекло испортило. Судя по фото, службы уже распилили дерево, осталось вывезти порубочные остатки.

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    На Рябовском шоссе, возле дома 75, припаркованный автомобиль приложило стволом березы, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Еще двум машинам досталось от упавшей березы у дома 3, корпус 1 по улице Вавиловых, пишет участник группы.

    На углу дома 94, корпус 1 по Гражданскому проспекту ветка клена упала на микроавтобус, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

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    А на 2-м Муринском проспекте, 45 дерево прилегло отдохнуть «после неравной схватки с ветром», свалив по пути еще одно, пишет участник группы «ДТП и ЧП» Олег. В этот раз машинам повезло, затор перегородило дорожку.

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    Утром ветер сорвал строительные леса с крыши дома на Кронверкском проспекте. Доски упали на дорогу, повредив проезжавший по проспекту автомобиль, а кусок брезента повис на контактной сети, остановив движение трамваев.

    Атлантический циклон «Ральф» принес в Петербург сильный ветер и угрозу наводнения. Непогода должна начать стихать к ночи.

    Фото: читательница «Фонтанки» Нина
    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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