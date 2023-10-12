В Петербурге хулиганит ветер: берегите машины во дворах

Сильный ветер в Петербурге 12 октября не только роняет строительные леса, но и ломает деревья. К трем часам дня досталось уже нескольким припаркованным автомобилям.
Во дворе дома 6 по Брюсовской улице крепкий клен свалило сразу на две машины, сообщает читательница «Фонтанки» Нина. «Субару» стволом помяло капот, а «Шкоде» еще и лобовое стекло испортило. Судя по фото, службы уже распилили дерево, осталось вывезти порубочные остатки.
На Рябовском шоссе, возле дома 75, припаркованный автомобиль приложило стволом березы, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Еще двум машинам досталось от упавшей березы у дома 3, корпус 1 по улице Вавиловых, пишет участник группы.
На углу дома 94, корпус 1 по Гражданскому проспекту ветка клена упала на микроавтобус, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
А на 2-м Муринском проспекте, 45 дерево прилегло отдохнуть «после неравной схватки с ветром», свалив по пути еще одно, пишет участник группы «ДТП и ЧП» Олег. В этот раз машинам повезло, затор перегородило дорожку.
Утром ветер сорвал строительные леса с крыши дома на Кронверкском проспекте. Доски упали на дорогу, повредив проезжавший по проспекту автомобиль, а кусок брезента повис на контактной сети, остановив движение трамваев.
Атлантический циклон «Ральф» принес в Петербург сильный ветер и угрозу наводнения. Непогода должна начать стихать к ночи.