В Петербурге хулиганит ветер: берегите машины во дворах

Сильный ветер в Петербурге 12 октября не только роняет строительные леса, но и ломает деревья. К трем часам дня досталось уже нескольким припаркованным автомобилям.



Во дворе дома 6 по Брюсовской улице крепкий клен свалило сразу на две машины, сообщает читательница «Фонтанки» Нина. «Субару» стволом помяло капот, а «Шкоде» еще и лобовое стекло испортило. Судя по фото, службы уже распилили дерево, осталось вывезти порубочные остатки.