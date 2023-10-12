А вот и дождь. Смотрите, как циклон постепенно захватывал Петербург — полтора часа за 53 секунды

Утро 12 октября в Петербурге было ясным и очень ветреным. Ветер сначала нагнал воду из Финского залива в Неву, а затем и облака. Супервидовая веб-камера зафиксировала этот переход: от чистого голубого неба к плотному облачному покрову в виде параллельных гряд.
видео супервидовой веб-камеры
Ближе к полудню начался сильный дождь.
видео супервидовой веб-камеры
Тем временем вода в Неве прибывает, несмотря на закрытые затворы дамбы. В 12:30 уровень над ординаром у Горного института превышен на 118 см. Наводнением считается превышение на 160 см.
Сложную погоду в Петербурге и другие регионы европейской части России принёс циклон под названием «Ральф». К началу ночи ветер в Петербурге начнет стихать, и угроза наводнения минует.