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    А вот и дождь. Смотрите, как циклон постепенно захватывал Петербург — полтора часа за 53 секунды

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    Утро 12 октября в Петербурге было ясным и очень ветреным. Ветер сначала нагнал воду из Финского залива в Неву, а затем и облака. Супервидовая веб-камера зафиксировала этот переход: от чистого голубого неба к плотному облачному покрову в виде параллельных гряд.

    видео супервидовой веб-камеры

    Ближе к полудню начался сильный дождь.

    видео супервидовой веб-камеры

    Тем временем вода в Неве прибывает, несмотря на закрытые затворы дамбы. В 12:30 уровень над ординаром у Горного института превышен на 118 см. Наводнением считается превышение на 160 см.

    Сложную погоду в Петербурге и другие регионы европейской части России принёс циклон под названием «Ральф». К началу ночи ветер в Петербурге начнет стихать, и угроза наводнения минует.

    Как выглядит город в режиме реального времени, смотрите на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».


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