Угроза наводнения и скорые дожди в Петербурге — это всё из-за «Ральфа»

В Петербурге солнечное утро, но в целом день будет непростой.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 октября в городе ожидается дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов, днем составит 9–11.
«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая часть уходящего на восток циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть сильный и порывистый ветер, который постепенно развернётся на западные румбы, благоприятные для формирования нагонного наводнения. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти», — сообщает центр «ФОБОС».
Уровень воды в Неве последние часа три колеблется около 100 см над ординаром у Горного института. В 9:40 он составил 102 см. Затворы дамбы (КЗС) закрыты.
Так действует активный атлантический циклон, который немецкие метеорологи назвали «Ральф». Он сегодня формирует погоду в большинстве регионов Европейской России, рассказывал ведущий специалист центра Михаил Леус.
13 и 14 октября тоже ожидается сильный ветер. Температура завтра 9–11 градусов, в субботу — 11–13 градусов.