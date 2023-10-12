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    Угроза наводнения и скорые дожди в Петербурге — это всё из-за «Ральфа»

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В Петербурге солнечное утро, но в целом день будет непростой.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 октября в городе ожидается дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов, днем составит 9–11.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая часть уходящего на восток циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть сильный и порывистый ветер, который постепенно развернётся на западные румбы, благоприятные для формирования нагонного наводнения. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти», — сообщает центр «ФОБОС».

    Уровень воды в Неве последние часа три колеблется около 100 см над ординаром у Горного института. В 9:40 он составил 102 см. Затворы дамбы (КЗС) закрыты.

    Так действует активный атлантический циклон, который немецкие метеорологи назвали «Ральф». Он сегодня формирует погоду в большинстве регионов Европейской России, рассказывал ведущий специалист центра Михаил Леус.

    13 и 14 октября тоже ожидается сильный ветер. Температура завтра 9–11 градусов, в субботу — 11–13 градусов.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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