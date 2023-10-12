Наводнение, стоп! Дамба в Петербурге закрыта

Для предотвращения морского нагонного наводнения в Петербурге 12 октября задействован Комплекс защитных сооружений от наводнений, сообщает пресс-служба КЗС .

Движение затворов на закрытие начато в 0:33, положение «закрыто» все затворы заняли в 1:46. Доступ воды со стороны Финского залива к Петербургу полностью остановлен. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено в соответствии с распоряжением капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра в восточной части Финского залива начиная с 11–14 часов 12 октября.

«Ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер, порывами 25–27 м/с, высота волн 2,5–3 метра, и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения», — отмечается в сообщении.

В 7 часов утра вода в Неве превышала 100 см над ординаром у Горного института. В 9:00 её уровень составил 98 см, в 9:01 — 99 см.

Об опасности нагона воды предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Наводнением в городе считается подъём уровня воды в Неве выше 160 см.

