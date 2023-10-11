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    Главный синоптик Петербурга объяснил странную радугу и предсказал новое наводнение

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 11 октября дал прогноз погоды на ближайшие часы и объяснил, как утром в городе возникла радуга без дождя.

    По его словам, к нам приходит теплый атмосферный фронт, и к вечеру будет плюс 10 градусов. Сам циклон довольно обширный, его центр находится над Ботническим заливом, а наш регион — в его южной части. Совсем скоро в Петербурге пойдет «более серьезный дождь». Ветер южного, юго-западного направления усиливается, днем он будет достигать 15–18 м/с в городе и до 18–22 м/с в прибрежных районах Финского залива.

    «В связи с влиянием циклона подъем воды в р. Неве сегодня ожидается, но будет он немного больше 1 метра. А вот завтра в Санкт-Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения», — отмечает Колесов.

    В тылу циклона, по его словам, развивается новая атмосферная волна, она «быстро проходит на восток севернее Финского залива с сильным западным ветром». Поэтому после обеда 12 октября ожидается нагон воды с залива. Вечером и в ночь 13 октября наводнение в Петербурге «очень вероятно».

    Что касается утренней радуги («Фонтанка» показывала её фотографии), синоптик тоже успел её сфотографировать.

    «Нечасто встретишь в октябре, да еще в сумерках такое явление. Но все сложилось, и в течение нескольких минут (пока дошёл до середины моста) радуга держалась», — пишет Колесов.

    В центре дождя не было, но над севером города была зона моросящих осадков, и как раз в этот момент солнце выглянуло в разрывы облаков, поэтому возникла радуга. Она была видна совсем недолго: сильный ветер на высоте быстро поменял обстановку в облаках.

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