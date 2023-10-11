Главный синоптик Петербурга объяснил странную радугу и предсказал новое наводнение

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 11 октября дал прогноз погоды на ближайшие часы и объяснил, как утром в городе возникла радуга без дождя.

По его словам, к нам приходит теплый атмосферный фронт, и к вечеру будет плюс 10 градусов. Сам циклон довольно обширный, его центр находится над Ботническим заливом, а наш регион — в его южной части. Совсем скоро в Петербурге пойдет «более серьезный дождь». Ветер южного, юго-западного направления усиливается, днем он будет достигать 15–18 м/с в городе и до 18–22 м/с в прибрежных районах Финского залива.

«В связи с влиянием циклона подъем воды в р. Неве сегодня ожидается, но будет он немного больше 1 метра. А вот завтра в Санкт-Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения», — отмечает Колесов.



В тылу циклона, по его словам, развивается новая атмосферная волна, она «быстро проходит на восток севернее Финского залива с сильным западным ветром». Поэтому после обеда 12 октября ожидается нагон воды с залива. Вечером и в ночь 13 октября наводнение в Петербурге «очень вероятно».



Что касается утренней радуги («Фонтанка» показывала её фотографии), синоптик тоже успел её сфотографировать.

