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    Фронт совсем близко. Петербург зальёт дождями в середине дня, а в выходные ждите новый циклон

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    Атмосферный фронт, надвигающийся на Петербург 12 октября и поднимающий воду в Неве, действительно выглядит как фронт. Авангардная туча вытянулась от Эстонии через Финский залив до Ладоги и уже накрыла северные районы Ленобласти.

    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
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    «Обширный циклон вышел центром с Ботнического залива на Финляндию и продолжает медленно смещаться на территорию Карелии ближе к Белому морю», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    В тылу циклона закручивается атмосферная волна, которая с Ботнического залива пойдет по югу Финляндии и далее на восток. Она могла бы развиться в отдельный циклон, но этого не произойдёт, хотя западный ветер всё равно «прижмет нас прилично». В середине дня порывы на заливе будут достигать 25–27 м/с, угроза наводнения ожидается именно ближе к вечеру.

    «Но КЗС уже закрыт, так что высокой воды мы в Санкт-Петербурге не увидим. К началу ночи и ветер начнет стихать, и угроза наводнения минует», — пишет Колесов.

    К обеду атмосферный фронт принесёт новую порцию осадков. При этом весь день будет тепло — 10–11 градусов. Завтра тоже сохранится тёплая погода, и на целый день будет заметный перерыв в осадках.

    «Но это только до следующих циклонов, которые ждем в выходные дни», — добавляет синоптик.

    Последние три часа вода в Неве остаётся на уровне около 100 см над ординаром у Горного института. В 10:30 он составил 103 см.

    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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