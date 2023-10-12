Фронт совсем близко. Петербург зальёт дождями в середине дня, а в выходные ждите новый циклон

Атмосферный фронт, надвигающийся на Петербург 12 октября и поднимающий воду в Неве, действительно выглядит как фронт. Авангардная туча вытянулась от Эстонии через Финский залив до Ладоги и уже накрыла северные районы Ленобласти.

«Обширный циклон вышел центром с Ботнического залива на Финляндию и продолжает медленно смещаться на территорию Карелии ближе к Белому морю», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В тылу циклона закручивается атмосферная волна, которая с Ботнического залива пойдет по югу Финляндии и далее на восток. Она могла бы развиться в отдельный циклон, но этого не произойдёт, хотя западный ветер всё равно «прижмет нас прилично». В середине дня порывы на заливе будут достигать 25–27 м/с, угроза наводнения ожидается именно ближе к вечеру.



«Но КЗС уже закрыт, так что высокой воды мы в Санкт-Петербурге не увидим. К началу ночи и ветер начнет стихать, и угроза наводнения минует», — пишет Колесов.

