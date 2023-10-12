    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, зап

    738мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd99.98eur105.95

    Полет строительных лесов на «Мерседес» и провода на Кронверкском попал на видео

    2359
    10 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    От упавших лесов на Петроградской стороне в Петербурге досталось не только трамваям, но и проезжавшей мимо машине. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора.

    Около 10:30 12 октября на Кронверкском проспекте с крыши дома сорвало строительные леса. На записи, присланной «Фонтанке» читателем, видно, как по проезжей части проспекта разбросало доски, а одна из них прилетела на проезжавший мимо автомобиль Mercedes.

    Еще пара досок вместе с куском брезента повисли на контактной сети над трамвайной «выделенкой», мешая движению электротранспорта. Сейчас трамваи уже следуют по проспекту, как обычно.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургВетерДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close