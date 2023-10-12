Полет строительных лесов на «Мерседес» и провода на Кронверкском попал на видео

От упавших лесов на Петроградской стороне в Петербурге досталось не только трамваям, но и проезжавшей мимо машине. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора.

Около 10:30 12 октября на Кронверкском проспекте с крыши дома сорвало строительные леса. На записи, присланной «Фонтанке» читателем, видно, как по проезжей части проспекта разбросало доски, а одна из них прилетела на проезжавший мимо автомобиль Mercedes.