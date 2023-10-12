Необычная преграда задержала трамваи на Кронверкском проспекте

Люди на путях и доски с брезентом на проводах стали препятствием движению трамваев в Петроградском районе Петербурга утром 12 октября. Очевидцы даже приняли происходящее за «сожжение чучела», но всё оказалось куда прозаичнее.



На Кронверкском проспекте на трамвайной контактной сети повис кусок брезента и несколько досок, трамваи встали, сообщил очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Он выдал фантастическую версию о том, что на путях «пытаются сжечь чучело при помощи трамвайной контактной сети с 550в».