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    Необычная преграда задержала трамваи на Кронверкском проспекте

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    Люди на путях и доски с брезентом на проводах стали препятствием движению трамваев в Петроградском районе Петербурга утром 12 октября. Очевидцы даже приняли происходящее за «сожжение чучела», но всё оказалось куда прозаичнее.

    На Кронверкском проспекте на трамвайной контактной сети повис кусок брезента и несколько досок, трамваи встали, сообщил очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Он выдал фантастическую версию о том, что на путях «пытаются сжечь чучело при помощи трамвайной контактной сети с 550в».

    Ситуация, однако, оказалась проще. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», с крыши дома упали строительные леса. Вероятно, несколько мужчин, попавших на фото, пытались снять их с проводов. Движение трамваев в настоящее время осуществляется в штатном режиме, добавили в ГЭТ.

    Фото: «Мегаполис»

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    Комментарии 6

    Гость12 Окт 2023 в 11:53
    СРОЧНО!!!111!
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