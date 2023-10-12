В Петербурге ветра дуют не по-детски, а в Ленобласти еще сильнее

Сильный ветер сохраняется в Санкт-Петербурге. Его порывы в городе достигают 16 метров в секунду, а в западных Ленобласти — до 28 метров в секунду. Об этом в четверг, 12 октября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Из-за ветреной погоды стал повышаться уровень воды в устье Невы. Около 16 часов 20–25 минут на гидрологическому посту у Горного института он находился у отметки в 136 сантиметров.



В Петербурге сильный ветер сегодня уронил строительные леса, ломал деревья и вообще сильно нахулиганил.

