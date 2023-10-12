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    В Петербурге ветра дуют не по-детски, а в Ленобласти еще сильнее

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    Сильный ветер сохраняется в Санкт-Петербурге. Его порывы в городе достигают 16 метров в секунду, а в западных Ленобласти — до 28 метров в секунду. Об этом в четверг, 12 октября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Из-за ветреной погоды стал повышаться уровень воды в устье Невы. Около 16 часов 20–25 минут на гидрологическому посту у Горного института он находился у отметки в 136 сантиметров.

    В Петербурге сильный ветер сегодня уронил строительные леса, ломал деревья и вообще сильно нахулиганил.

    Атлантический циклон «Ральф» принес в Петербург сильный ветер и угрозу наводнения. Непогода должна начать стихать к ночи.

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    Михаил ЛеусСильный ветер
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    Комментарии 1

    Гость12 Окт 2023 в 17:57
    160 см и наводнение.
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