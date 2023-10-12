От разгула стихии в Петербурге пострадали два человека и шесть машин

Петербург подсчитывает пострадавших и ущерб от разгула стихии 12 октября. По данным регионального управления МЧС, спасатели выезжали на ликвидацию последствий шторма 76 раз – это статистика на 19.00 мск. Большинство вызовов было связано с поваленными ветром деревьями.
По информации МЧС, пострадали две женщины, повреждены шесть автомобилей. автомобилей получили повреждения.
Читатель «Фонтанки» прислал в редакцию видео последствий шторма в Курортном районе Петербурга, кадры сняты в окрестностях Репино. На достаточно небольшом участке дороги повалены несколько деревьев, как минимум одно из них зацепилось за провода.
читатель «Фонтанки»
Непогода не покинет Петербург и завтра - по прогнозу синоптиков, в городе сохранится сильный ветер порывами до 18 м/с.