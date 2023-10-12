    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 6

    5 м/с, зап

    740мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.99eur103.04

    От разгула стихии в Петербурге пострадали два человека и шесть машин

    509
    обсудить

    Петербург подсчитывает пострадавших и ущерб от разгула стихии 12 октября. По данным регионального управления МЧС, спасатели выезжали на ликвидацию последствий шторма 76 раз – это статистика на 19.00 мск. Большинство вызовов было связано с поваленными ветром деревьями.

    По информации МЧС, пострадали две женщины, повреждены шесть автомобилей. автомо­билей получили повреж­дения.

    ПоделитьсяПоделиться

    Читатель «Фонтанки» прислал в редакцию видео последствий шторма в Курортном районе Петербурга, кадры сняты в окрестностях Репино. На достаточно небольшом участке дороги повалены несколько деревьев, как минимум одно из них зацепилось за провода.

    читатель «Фонтанки»

    Непогода не покинет Петербург и завтра - по прогнозу синоптиков, в городе сохранится сильный ветер порывами до 18 м/с.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Последствия шторма
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close