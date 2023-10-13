Погода в Петербурге улучшилась, но ненадолго

В пятницу, 13 октября, в Петербурге будет хоть и ветрено, но сухо и временами даже солнечно.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, во второй половине дня юго-западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, днем составит 9–11 градусов.

