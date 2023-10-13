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    Погода в Петербурге улучшилась, но ненадолго

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    В пятницу, 13 октября, в Петербурге будет хоть и ветрено, но сухо и временами даже солнечно.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, во второй половине дня юго-западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, днем составит 9–11 градусов.

    «Сегодня погода в Северной столице будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. Его стараниями в облаках появится много устойчивых прояснений, и обойдётся без существенных осадков. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В выходные ожидаются дожди. В субботу потеплеет до 12–14 градусов, в воскресенье будет плюс 9–11 и ветрено.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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