Погода в Петербурге улучшилась, но ненадолго

В пятницу, 13 октября, в Петербурге будет хоть и ветрено, но сухо и временами даже солнечно.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, во второй половине дня юго-западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, днем составит 9–11 градусов.
«Сегодня погода в Северной столице будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. Его стараниями в облаках появится много устойчивых прояснений, и обойдётся без существенных осадков. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В выходные ожидаются дожди. В субботу потеплеет до 12–14 градусов, в воскресенье будет плюс 9–11 и ветрено.