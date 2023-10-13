Толпы в аэропорту Бен-Гурион, миллион жителей Газы просят эвакуироваться: седьмой день войны в Израиле

Наступил седьмой день с момента нападения бойцов ХАМАС на Израиль. По последним данным, в результате конфликта погибли более 1300 человек со стороны Израиля, со стороны ХАМАС — 1 537 человек. В ответ армия Израиля наносит массированные удары по сектору Газа. Очереди в Бен-Гурионе С начала обострения военного конфликта многие иностранцы, граждане Израиля спешат покинуть страну. На данный момент международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона работает в штатном режиме, однако в зоне вылета большие очереди на рейсы израильских авиакомпаний, сообщает ТАСС. Большая часть зарубежных авиакомпаний объявила о приостановке полетов в Израиль, часть из них эвакуирует своих граждан. По данным газеты Globes, на данный момент мощности главной воздушной гавани Израиля используются только на 40%.

Эвакуация из сектора Газа В ночь на 13 октября Израиль обратился к жителям Газа с призывом эвакуироваться из города на юг в течение 24 часов. Вместе с тем Армия Израиля обвинила палестинскую группировку в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита». По их данным, ХАМАС скрываются в тоннелях под домами и внутри жилых зданий.



В ООН считают невозможным такое перемещение людей «без разрушительных гуманитарных последствий», сообщает агентство Reuters. Однако представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал это заявление позорным, обвинив ООН в том, что организация «много лет закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование гражданского населения в качестве укрытия». Глава дипломатии ХАМАС Базем Наим заявил, что группировка не собирается никуда уходить. «У нас есть два варианта: противостоять оккупации или умереть в наших домах», — цитирует представителя стороны ХАМАС Al Jazeera.

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Изз эд-Дина аль-Кассама» — сообщает в своем teleram-канале, что при обстрелах Израиля в секторе Газа погибли 13 заложников, среди которых есть граждане иностранных государств. Блокада сектора Газа Решение израильских властей оставить сектор Газа без электроэнергии, топлива и продовольствия остается в силе, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац в своих соцсетях.

ООН подсчитало, что свои дома в Газе уже вынуждены были покинуть 423 тысячи человек, не считая миллиона тех, кого израильские власти просили эвакуироваться.

Международные визиты В пятницу, 13 октября, в Израиль прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он должен встретиться с премьером Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом, чтобы подчеркнуть «нерушимую поддержку» со стороны Вашингтона, о чем он сообщил в своих соцсетях. Накануне Тель-Авив посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Вы можете быть достаточно сильны сами по себе, чтобы защитить себя в одиночку. Но пока существует Америка, вам никогда не придется этого делать. Мы всегда будем рядом с вами», — заявил Блинкен.

Сегодня госсекретарь должен отправиться в Иорданию, чтобы встретиться с королем Абдаллой II и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Далее на очереди у политика — Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Катар. Россияне в Израиле Согласно последним данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевших также израильское гражданство, сообщили накануне в МИД РФ.

Российские туристы, путешествующие в Израиле организованно, должны вернуться на родину к воскресенью, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, туристов из РФ там остались единицы, сообщает ТАСС.

Нахождение россиян в секторе Газа остается на контроле российских дипломатов, заявила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.