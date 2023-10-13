Власти Израиля предписали населению переместиться из северной части Газы в южную

Израиль проинформировал ООН, что всё население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение суток. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал 13 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, это касается примерно 1,1 миллиона человек.



«Тот же приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники. ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», — отметил Дюжаррик.

