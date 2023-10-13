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    Власти Израиля предписали населению переместиться из северной части Газы в южную

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    Израиль проинформировал ООН, что всё население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение суток. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал 13 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, это касается примерно 1,1 миллиона человек.

    «Тот же приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники. ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», — отметил Дюжаррик.

    ООН, по его словам, «решительно призывает отменить такой приказ».

    Кроме того, МИД Израиля накануне опубликовал предостережение для евреев и израильтян, находящихся в разных странах. В заявлении, по данным РИА, отмечается, что руководство ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру в пятницу устроить «день ярости» по отношению к израильтянам и евреям.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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