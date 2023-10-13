Серию обысков провели сотрудники экономической полиции по делу о незаконной миграции. Зашли и к коллегам

В полицию были доставлены 10 человек, из которых двое стали обвиняемыми в деле. Один из них гражданин России, второй — гражданин Узбекистана.

В основу дела легли материалы экономической полиции ГУ МВД, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября. Накануне сотрудники МВД провели серию обысков по месту жительства фигурантов в офисном центре и подразделении паспортно-визовой службы.

По версии следствия, группа с августа 2023 года организовала незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан. При этом использовались подставные ИП, которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.



В ходе обысков были изъяты электронные носители, а также оригиналы и копии документов, важных для следствия.

