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    Серию обысков провели сотрудники экономической полиции по делу о незаконной миграции. Зашли и к коллегам

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    10 комментариев

    СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».

    В основу дела легли материалы экономической полиции ГУ МВД, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября. Накануне сотрудники МВД провели серию обысков по месту жительства фигурантов в офисном центре и подразделении паспортно-визовой службы.

    В полицию были доставлены 10 человек, из которых двое стали обвиняемыми в деле. Один из них гражданин России, второй — гражданин Узбекистана.

    По версии следствия, группа с августа 2023 года организовала незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан. При этом использовались подставные ИП, которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.

    В ходе обысков были изъяты электронные носители, а также оригиналы и копии документов, важных для следствия.

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    Комментарии 10

    Гость13 Окт 2023 в 10:09
    доколе?
    +0−0
    Гость13 Окт 2023 в 10:04
    Рука руку моет.
    +0−0
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