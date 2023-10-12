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    В Петербурге одобрили установку скульптур быков мясокомбината им. Кирова

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    Совет по сохранению культурного наследия Петербурга одобрил установку скульптур быков мясокомбината им. Кирова на Обводном канале. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба комитета по охране памятников.

    Как отмечается, совет рассмотрел проектные решения, которые были предложены архитектурным бюро «Студия 44», и признал «обоснованной установку скульптур <...> как единственный возможный вариант, который гармонично впишется в архитектурную среду».

    Вариант поставить скульптуры со стороны Московского проспекта не рассматривался, так как в этом случае они бы полностью перекрыли тротуар.

    О том, что скульптуры быков установят со стороны Обводного канала, стало известно в начале 2023 года.

    Скульптуры высотой в 2,7 метра были отлиты по проекту Василия Демут-Малиновского в 1827 году. Их установили у главных ворот Скотопригонного двора на углу Царскосельской дороги и Обводного канала (современный адрес: Московский пр., 65). Скульптуры являются памятником федерального значения.

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