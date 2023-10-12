В Петербурге одобрили установку скульптур быков мясокомбината им. Кирова

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга одобрил установку скульптур быков мясокомбината им. Кирова на Обводном канале. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба комитета по охране памятников.



Как отмечается, совет рассмотрел проектные решения, которые были предложены архитектурным бюро «Студия 44», и признал «обоснованной установку скульптур <...> как единственный возможный вариант, который гармонично впишется в архитектурную среду».



Вариант поставить скульптуры со стороны Московского проспекта не рассматривался, так как в этом случае они бы полностью перекрыли тротуар.

