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    Скульптуры быков переедут с мясокомбината им. Кирова на Обводный канал

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    После реставрации статуи быков, которые сторожили ворота Ленинградского мясокомбината им. Кирова на Московском шоссе, 13, переедут на набережную Обводного канала. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, 25 апреля опубликованного на сайте комитета по охране памятников Петербурга.

    Согласно документации, гранитные блоки постаментов (они остались на Московском шоссе) отправятся на реставрацию. После этого и постаменты, и самих быков перевезут на Обводный канал — место по соседству с историческим зданием Скотного двора, у главных ворот которого скульптуры были изначально установлены в 1827 году — на углу Царскосельской дороги (современный Московский проспект) и Обводного канала. На Московском шоссе предполагается просто восстановить нарушенное благоустройство после переезда статуй.

    В выводе экспертизы содержится положительное заключение.

    На реставрацию быков, которые числятся за Музеем городской скульптуры, отправили в январе. О том, что быков могут переместить на Обводный канал к жилому комплексу «Московский, 65», стало известно тогда же. Застройщик ЖК, девелопер LEGENDA Intelligent Development, рассказывал, что ведет переговоры о переносе скульптур.

    Скульптуры высотой в 2,7 метра были отлиты по проекту Василия Демут-Малиновского. Они являются памятником федерального значения.

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