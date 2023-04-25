Скульптуры быков переедут с мясокомбината им. Кирова на Обводный канал

После реставрации статуи быков, которые сторожили ворота Ленинградского мясокомбината им. Кирова на Московском шоссе, 13, переедут на набережную Обводного канала. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, 25 апреля опубликованного на сайте комитета по охране памятников Петербурга.
Согласно документации, гранитные блоки постаментов (они остались на Московском шоссе) отправятся на реставрацию. После этого и постаменты, и самих быков перевезут на Обводный канал — место по соседству с историческим зданием Скотного двора, у главных ворот которого скульптуры были изначально установлены в 1827 году — на углу Царскосельской дороги (современный Московский проспект) и Обводного канала. На Московском шоссе предполагается просто восстановить нарушенное благоустройство после переезда статуй.
В выводе экспертизы содержится положительное заключение.
На реставрацию быков, которые числятся за Музеем городской скульптуры, отправили в январе. О том, что быков могут переместить на Обводный канал к жилому комплексу «Московский, 65», стало известно тогда же. Застройщик ЖК, девелопер LEGENDA Intelligent Development, рассказывал, что ведет переговоры о переносе скульптур.
Скульптуры высотой в 2,7 метра были отлиты по проекту Василия Демут-Малиновского. Они являются памятником федерального значения.