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    Вернутся ли быки к родному мясокомбинату? Петербургские общественники бьют тревогу

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    Скульптуры быков работы Василия Демут-Малиновского, которые в середине января отправили с Московского шоссе, 13, на реставрацию, могут не вернуться на свое прежнее место. Об этом рассказали во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПиК).

    Фото: читатель «Фонтанки» Василий
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    «Если обратить внимание на рендеры жилого комплекса «Московский, 65», что возводится на месте скотопригонного двора, то мы увидим, что девелопер планирует расположить быков совсем с другой стороны — у Обводного канала», — пишут градозащитники. В этой же публикации говорится, что на этом месте памятники никогда не стояли.

    Как утверждают в ВООПИК, петербургский комитет по культуре собирается рассматривать вопрос о месте размещения памятников «после полного завершения реставрационных работ». Позицию Министерства культуры общество охраны памятников тоже приводит: «На официальные запросы Минкульт отвечает, что "решение о перемещении объекта культурного наследия может быть принято исключительно Минкультуры России"».

    Фото: сайт LEGENDA Intelligent Development
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    Изображения будущего ЖК со скульптурами быков на Обводном канале опубликованы на сайте девелопера LEGENDA Intelligent Development. Как пояснили в самой компании «Фонтанке», они считают, что быки находились на этом месте изначально, в 1827 году: «Скульптуры быков сейчас отправлены на реставрацию. Параллельно мы ведем переговоры с городом по возврату их на историческое место, изначальное их место было здесь».

    «Фонтанка» также направила вопросы в пресс-службу комитета по культуре Петербурга.

    Напомним, что скульптуры быков покинули свои пьедесталы 14 января. Специалисты Музея городской скульптуры заключили, что из-за длительного пребывания на открытом воздухе состояние изваяний «катастрофически ухудшилось».

    Фото: читатель «Фонтанки» Василий
    Фото: сайт LEGENDA Intelligent Development

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