    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    738мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd99.98eur105.95

    Медведев назвал количество контрактников на 12 октября

    4299
    30 комментариев

    С начала 2023 года по 12 октября более 357 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. Об этом сегодня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

    «Это, естественно, все: и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы успеем их сохранить и в дальнейшем», — сказал Медведев.

    Депутат Госдумы Андрей Гурулев уточнил, что у Минобороны до конца года стоит план по набору 420 тысяч военнослужащих по контракту.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящее время необходимость в дополнительной мобилизации в стране отсутствует. «Идет активный набор на контракт. <…> Все задачи выполняются в рамках этого набора», — добавил он.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий МедведевКонтрактники
    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close