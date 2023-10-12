Медведев назвал количество контрактников на 12 октября

С начала 2023 года по 12 октября более 357 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. Об этом сегодня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Это, естественно, все: и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы успеем их сохранить и в дальнейшем», — сказал Медведев.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев уточнил, что у Минобороны до конца года стоит план по набору 420 тысяч военнослужащих по контракту.