Оскорбил на 20 миллионов. Суд обязал Тинькова выплатить компенсацию по иску Дерипаски

Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски 11 октября.



Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в августе прошлого года из-за высказываний Тинькова в соцсетях. Бывшему банкиру не понравилось, что один из комментаторов сравнил его с Дерипаской. Олег Тиньков назвал предпринимателя нечестным человеком.

Дерипаска потребовал удалить пост и взыскать 2 миллиарда рублей компенсации. Он также просил суд арестовать эту сумму на счетах Тинькова в качестве обеспечительной меры. Тогда суд удовлетворил просьбу частично и заморозил 50 миллионов.