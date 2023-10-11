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    Оскорбил на 20 миллионов. Суд обязал Тинькова выплатить компенсацию по иску Дерипаски

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    Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски 11 октября.

    Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в августе прошлого года из-за высказываний Тинькова в соцсетях. Бывшему банкиру не понравилось, что один из комментаторов сравнил его с Дерипаской. Олег Тиньков назвал предпринимателя нечестным человеком.

    Дерипаска потребовал удалить пост и взыскать 2 миллиарда рублей компенсации. Он также просил суд арестовать эту сумму на счетах Тинькова в качестве обеспечительной меры. Тогда суд удовлетворил просьбу частично и заморозил 50 миллионов.

    Теперь же в пользу бизнесмена суд взыскал с Тинькова 20 миллионов рублей и обязал удалить информацию из соцсети, сообщил собеседник ТАСС.

    Ранее Дерипаска подал иск на 2 миллиарда рублей к RTVI, Google и бизнесмену Сергею Полонскому. Причиной послужило интервью, в котором последний раскритиковал предпринимателя.

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