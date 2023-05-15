«Странные действия ответчика». Суд не может рассмотреть дело Дерипаски против Тинькова на 2 млрд рублей

Суд в Усть-Лабинске Краснодарского края, который не первый раз рассматривает иски Олега Дерипаски к тем, кто задел его честь и достоинство, не может рассмотреть жалобу на Олега Тинькова. Он требует другой суд.
О том, как Тиньков пытается избежать рассмотрения дела в «родном» для Дерипаски суде, пишет 15 мая РБК со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова. Иск был подан почти год назад из-за высказываний бывшего банкира в соцсетях. Тинькову не понравилось сравнение одного из комментаторов его с Дерипаской, последнего он назвал нечестным человеком.
Тиньков требовал рассмотрения дела в Арбитражном суде Московской области, но ему отказали. Сейчас рассматривается его кассационная жалоба с тем же требованием и параллельно с просьбой рассматривать дело в районном суде Балашихи.
«Странные действия ответчика по затягиванию дела контрпродуктивны. Если у него есть доказательства своей правоты, то надо в открытом процессе их предъявить суду. Если нет, то затягивание никак не повлияет на конечный результат», — сказал адвокат.
Дерипаска требует удалить пост и два миллиарда рублей компенсации. Он также просил суд арестовать эту сумму на счетах Тинькова в качестве обеспечительной меры. Суд удовлетворил просьбу частично и заморозил 50 миллионов.