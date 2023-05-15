«Странные действия ответчика». Суд не может рассмотреть дело Дерипаски против Тинькова на 2 млрд рублей

Суд в Усть-Лабинске Краснодарского края, который не первый раз рассматривает иски Олега Дерипаски к тем, кто задел его честь и достоинство, не может рассмотреть жалобу на Олега Тинькова. Он требует другой суд.

О том, как Тиньков пытается избежать рассмотрения дела в «родном» для Дерипаски суде, пишет 15 мая РБК со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова. Иск был подан почти год назад из-за высказываний бывшего банкира в соцсетях. Тинькову не понравилось сравнение одного из комментаторов его с Дерипаской, последнего он назвал нечестным человеком.