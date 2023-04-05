Дерипаска подал иск к Google, RTVI и Полонскому из-за интервью с «оскорбительными высказываниями»

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск на 2 миллиарда рублей к RTVI, Google и бизнесмену Сергею Полонскому. Причиной послужило интервью, в котором последний раскритиковал Дерипаску.



Речь идет о «лживых и оскорбительных высказываниях» Полонского, сообщает 5 апреля РБК со ссылкой на представителя Дерипаски. По его словам, от RTVI и Google адвокаты хотят только удаления видеозаписи с интервью — причем, отметил собеседник агентства, телеканал это уже сделал.

Собеседование по подготовке дела по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации назначено на 10 апреля, указано в картотеке Усть-Лабинского райсуда Краснодарского края.