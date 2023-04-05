    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, с-в

    771мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd79.36eur86.72

    Дерипаска подал иск к Google, RTVI и Полонскому из-за интервью с «оскорбительными высказываниями»

    227
    обсудить

    Предприниматель Олег Дерипаска подал иск на 2 миллиарда рублей к RTVI, Google и бизнесмену Сергею Полонскому. Причиной послужило интервью, в котором последний раскритиковал Дерипаску.

    Речь идет о «лживых и оскорбительных высказываниях» Полонского, сообщает 5 апреля РБК со ссылкой на представителя Дерипаски. По его словам, от RTVI и Google адвокаты хотят только удаления видеозаписи с интервью — причем, отметил собеседник агентства, телеканал это уже сделал.

    Собеседование по подготовке дела по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации назначено на 10 апреля, указано в картотеке Усть-Лабинского райсуда Краснодарского края.

    Интервью было опубликовано RTVI в декабре прошлого года на YouTube, а сейчас уже недоступно.

    Ранее Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к соратнице Алексея Навального Марии Певчих. По данным ТАСС, это связано «с публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах и требованием её опровергнуть».

    Сергей Полонский — российский предприниматель, признанный в 2011 году журналом Forbes одним из наиболее эксцентричных российских бизнесменов. Родился в Ленинграде в 1972 году. В 2000-х годах являлся владельцем и руководителем девелоперской компании Mirax Group (ранее эта компания называлась «Строймонтаж»). Самым заметным проектом этой компании считается небоскреб «Башня «Федерация»» в комплексе «Москва-Сити».

    Широкую известность коммерсант получил в результате дела, связанного со строительством жилого комплекса «Кутузовская миля». В результате конфликта с якобы подконтрольной братьям Ротенбергам компанией ФЦСР, которая являлась официальным застройщиком объекта, Полонский сначала объявил голодовку, а после возбуждения в отношении него уголовного дела покинул Россию и осел в Камбодже.

    В 2013 году Следственный комитет РФ заочно обвинил Полонского в мошенничестве и хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков ЖК «Кутузовская миля», после чего предприниматель был объявлен в международный розыск. В 2015 году Полонского депортировали из Камбоджи в Россию, после чего признали виновным по делу о хищении и приговорили к 5 годам лишения свободы. В итоге бизнесмен был отпущен на свободу в связи с истечением срока давности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close