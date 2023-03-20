Предприниматель Олег Дерипаска подал иск к Марии Певчих

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении соратницы оппозиционера Навального Марии Певчих. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.



Судебное заседание, как следует из размещённых данных, назначено на 1 июня 2023 года.

Представитель предпринимателя Алексей Мельников заявил, что заявление связано с публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах и требованием её опровергнуть. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что в августе 2022 года Дерипаска подал иск к Алексею Навальному, его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих.

