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    Предприниматель Олег Дерипаска подал иск к Марии Певчих

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    Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении соратницы оппозиционера Навального Марии Певчих. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

    Судебное заседание, как следует из размещённых данных, назначено на 1 июня 2023 года.

    Представитель предпринимателя Алексей Мельников заявил, что заявление связано с публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах и требованием её опровергнуть. Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, что в августе 2022 года Дерипаска подал иск к Алексею Навальному, его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих.

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    СудОлег Дерипаска
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