Чем удивило синоптиков начало октября в Петербурге, рассказал Колесов

Благодаря трём дождливым дням количество выпавших осадков оказалось рекордным за весь ряд наблюдений — 78,1 мм или 123 % от месячной нормы. Среднесуточная температура воздуха с очень высоких (но не рекордных) значений опустилась до очень низких (такие отмечались редко: в 2002, 2015 и 2019 годах). В конце декады отклонение от нормы достигло минус 5 градусов.

С похолоданием связан и снегопад 8 октября. Такое в начале октября тоже бывает нечасто, особенно в последние годы. В 2015 году снег наблюдался в Петербурге 6 октября, в 2003 году — 3 октября. В 2003 году 9 октября образовался снежный покров высотой 6 см и продержался потом две недели.



В ближайшие дни, напомним, ожидается потепление, дожди и ветер, который грозит наводнением в Неве.

