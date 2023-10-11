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    Чем удивило синоптиков начало октября в Петербурге, рассказал Колесов

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    Итоги погоды первой декады октября подвел главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Самые яркие показатели — похолодание и осадки.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Благодаря трём дождливым дням количество выпавших осадков оказалось рекордным за весь ряд наблюдений — 78,1 мм или 123 % от месячной нормы. Среднесуточная температура воздуха с очень высоких (но не рекордных) значений опустилась до очень низких (такие отмечались редко: в 2002, 2015 и 2019 годах). В конце декады отклонение от нормы достигло минус 5 градусов.

    С похолоданием связан и снегопад 8 октября. Такое в начале октября тоже бывает нечасто, особенно в последние годы. В 2015 году снег наблюдался в Петербурге 6 октября, в 2003 году — 3 октября. В 2003 году 9 октября образовался снежный покров высотой 6 см и продержался потом две недели.

    В ближайшие дни, напомним, ожидается потепление, дожди и ветер, который грозит наводнением в Неве.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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