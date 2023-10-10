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    Пашинян: если российские миротворцы уйдут из Карабаха, они должны вернуться в Россию

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    11 комментариев

    Если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то они должны вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Пашиняна Общественному телеканалу.

    «Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — заявил он в ответ на вопрос журналиста о возможности размещения миротворцев в Армении.

    Напомним, 5 октября миротворцы РФ свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.

    В тот же день Никол Пашинян на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

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    Комментарии 11

    Гость10 Окт 2023 в 19:28
    Долго думал
    +1−0
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