Пашинян: если российские миротворцы уйдут из Карабаха, они должны вернуться в Россию

Если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то они должны вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Пашиняна Общественному телеканалу.
«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — заявил он в ответ на вопрос журналиста о возможности размещения миротворцев в Армении.
Напомним, 5 октября миротворцы РФ свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.
В тот же день Никол Пашинян на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.