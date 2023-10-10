Пашинян: если российские миротворцы уйдут из Карабаха, они должны вернуться в Россию

Если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то они должны вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Пашиняна Общественному телеканалу.



«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — заявил он в ответ на вопрос журналиста о возможности размещения миротворцев в Армении.



Напомним, 5 октября миротворцы РФ свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.

