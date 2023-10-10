Московский суд снял арест с петербургского участка Александра Невзорова*

Басманный суд Москвы снял обеспечительные меры с земельного участка Александра Невзорова в Петербурге, пишет ТАСС 9 октября .



Арест был наложен в рамках уголовного дела в отношении Невзорова по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо недостоверных сведений об использовании ВС РФ). По этому делу публициста заочно приговорили к 8 годам лишения свободы.

Ранее прокуратура Петербурга потребовала через суд изъять два земельных участка Александра Невзорова в Лисьем Носу в пользу города. По данным ведомства, журналист владеет землей незаконно.