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    Московский суд снял арест с петербургского участка Александра Невзорова*

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    Басманный суд Москвы снял обеспечительные меры с земельного участка Александра Невзорова в Петербурге, пишет ТАСС 9 октября.

    Арест был наложен в рамках уголовного дела в отношении Невзорова по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо недостоверных сведений об использовании ВС РФ). По этому делу публициста заочно приговорили к 8 годам лишения свободы.

    Ранее прокуратура Петербурга потребовала через суд изъять два земельных участка Александра Невзорова в Лисьем Носу в пользу города. По данным ведомства, журналист владеет землей незаконно.

    * Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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