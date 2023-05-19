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    Прокуратура через суд требует изъять два земельных участка Александра Невзорова* в пользу Петербурга

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    В Приморском райсуде зарегистрировали иск прокуратуры к иноагенту Невзорову.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 мая, в материалах указано, что была проведена проверка того, как журналист получил в собственность два участка в Лисьем Носу. Она якобы выявила, что владеет Невзоров ими незаконно.

    «Участки не были выкуплены Невзоровым в нарушение п. 3 Указа Президента РФ от 27.10.1993 № 1767», — сообщает пресс-служба судов. Также выяснилось, что не была исполнена процедура, комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Петербурга не выпускал никаких распоряжений о выкупе этих участков и даже об их оценке.

    Прокуратура просит изъять оба участка, которыми владеет Невзоров, и признать их собственностью Санкт-Петербурга.

    Материалы к производству пока не приняты.

    «Фонтанка» показывала, как выглядит загородный дом журналиста после того, как СК через суд добился наложения ареста на имущество Невзорова.

    *Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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