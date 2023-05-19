Прокуратура через суд требует изъять два земельных участка Александра Невзорова* в пользу Петербурга

В Приморском райсуде зарегистрировали иск прокуратуры к иноагенту Невзорову.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 мая, в материалах указано, что была проведена проверка того, как журналист получил в собственность два участка в Лисьем Носу. Она якобы выявила, что владеет Невзоров ими незаконно.
«Участки не были выкуплены Невзоровым в нарушение п. 3 Указа Президента РФ от 27.10.1993
Прокуратура просит изъять оба участка, которыми владеет Невзоров, и признать их собственностью Санкт-Петербурга.
Материалы к производству пока не приняты.
«Фонтанка» показывала, как выглядит загородный дом журналиста после того, как СК через суд добился наложения ареста на имущество Невзорова.