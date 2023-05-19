Прокуратура через суд требует изъять два земельных участка Александра Невзорова* в пользу Петербурга

В Приморском райсуде зарегистрировали иск прокуратуры к иноагенту Невзорову.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 мая, в материалах указано, что была проведена проверка того, как журналист получил в собственность два участка в Лисьем Носу. Она якобы выявила, что владеет Невзоров ими незаконно.

