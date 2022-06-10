Как выглядит дом Невзорова* на арестованном Басманным судом земельном участке

Публицист Александр Невзоров* (Минюст признал его СМИ-иноагентом) уверен, что московский суд арестовал не только его земельный участок в Лисьем Носу, но и расположенный на нем дом. Об этом он пишет 10 июня в своем Telegram-канале, отмечая, что был готов к такому развитию событий.



Из того, что Невзорову по-настоящему дорого, в петербургском доме остались «старый, доживающий в покое жеребец, собака и книги». Алабай Арвен живет без хозяев с середины марта, когда семья Невзоровых покинула Россию. Собака «вечно грустна, но сыта, выгуляна и ухожена», пишет публицист и уточняет, что в планах воссоединение с животным есть: «Пока проблема в том, что брать ее просто некуда. Мы в постоянных и стремительных перемещениях».

