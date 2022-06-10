Как выглядит дом Невзорова* на арестованном Басманным судом земельном участке

Публицист Александр Невзоров* (Минюст признал его СМИ-иноагентом) уверен, что московский суд арестовал не только его земельный участок в Лисьем Носу, но и расположенный на нем дом. Об этом он пишет 10 июня в своем Telegram-канале, отмечая, что был готов к такому развитию событий.
Из того, что Невзорову по-настоящему дорого, в петербургском доме остались «старый, доживающий в покое жеребец, собака и книги». Алабай Арвен живет без хозяев с середины марта, когда семья Невзоровых покинула Россию. Собака «вечно грустна, но сыта, выгуляна и ухожена», пишет публицист и уточняет, что в планах воссоединение с животным есть: «Пока проблема в том, что брать ее просто некуда. Мы в постоянных и стремительных перемещениях».
Как выглядит дом Невзоровых, расположенный на Финском заливе, можно увидеть на прошлогодней съемке с вертолета, которую год назад опубликовал в своем YouTube петербургский пиарщик Антон Вуйма. На кадрах — белоснежный двухэтажный особняк с башней, несколько одноэтажных построек и собственно сам участок с хвойными деревьями и прудом.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова в марте, когда публицист с семьей был уже за пределами страны. В начале мая он был заочно арестован все тем же Басманным судом. Следствие считает, что Невзоров публиковал в своих соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». Возвращаться в Россию Невзоров пока не собирается.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о выдаче Невзорову и его жене Лидии украинского гражданства. Однако после волны возмущения граждан Украины секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что паспорт еще пока не выдан и для его получения нужно пройти определенную процедуру, которая включает отказ от российского гражданства.