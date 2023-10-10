Почти 100 миллиардов — это вам не шутки. «Фонтанка» измерила финансовую дыру «Роснано»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Поделиться Поделиться





После отъезда из страны бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса последовал ряд скандалов вокруг финансов госкорпорации. Итогом стал диагноз: «дыра». «Фонтанка» проанализировала деятельность более 200 «дочек» и «внучек» и теперь может посчитать «в граммах», куда именно утекали деньги «Роснано».



Совсем немного времени прошло с тех пор, когда финансовая дыра в «Почте России» напугала спикера Совфеда Валентину Матвиенко, а правительство РФ обнаружило дыру новую. На этот раз объектом обсуждений стала госкорпорация «Роснано», которая заявила о риске банкротства. В отчете за первое полугодие 2023-го компания отметила, что на 30 июня притязания кредиторов значительно выше стоимости активов «Роснано» и вряд ли до конца года госкорпорация осилит погашение своих долговых обязательств, общий объем которых исчисляется суммой в 95 миллиардов рублей.



Тренд подхватили аналитики и предупредили инвесторов, что судьба их вкладов — в руках государства: «В обращении находятся пять облигаций «Роснано» на общую сумму около 37 млрд руб., но лишь один выпуск номиналом 13,4 млрд руб. имеет государственную гарантию».

Что говорят в правительстве Финансовую ситуацию в «Роснано» окрестил «большой дырой» президент России Владимир Путин в сентябре этого года, когда во время Восточного экономического форума речь зашла об экс-руководителе «Роснано» Анатолии Чубайсе, «который сбежал и прячется». Российский лидер связал действия Чубайса с его возможными опасениями уголовного преследования. «Там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», — сказал Путин на ВЭФ.



Комментируя ситуацию в «Роснано», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для оздоровления ситуации в госкорпорации сейчас принимаются меры, сопряженные с определенными успехами. Отвечая на вопрос, целесообразно ли спасать госкорпорацию, Песков отметил, что этот вопрос будет решаться на уровне правительства и этим вопросом плотно занимается кабинет министров. О размере дыры президент России и его пресс-секретарь предпочли не распространяться. Впрочем, ответ оказался на поверхности: «Фонтанка» нашла его в отчете эмитента АО «Роснано» за 6 месяцев 2023 года.



Миллиардные инвестиции Как говорится в полугодовом отчете эмитента, «Роснано» на стадии роста финансирует проекты компаний, которые внедряют перспективные нанотехнологии. В качестве дополнительного инструмента инвестиционной стратегии госкорпорация избрала

финансирование на венчурной стадии компаний, реализующих потенциально прорывные высокие технологии, связанные с существенными техническими рисками.

— По состоянию на 30.06.2023 исторический портфель «Роснано» включал 24 проекта на стадии роста и 12 проектов на венчурной стадии. По общему объему финансирования 59% портфеля прямых инвестиций составляют проекты на стадии роста, 41% — проекты на венчурной стадии. Также в историческом портфеле — 5 инвестиционных фондов под управлением сторонних управляющих компаний, — говорится в отчете эмитента.



В общей сложности к концу первого полугодия портфель «Роснано» насчитывал 46 инвестиционных проектов в области энергетики, электроники, здравоохранения, металлургии, машиностроения, биотехнологий и прочих. Объем инвестиций в реализуемые проекты и фонды на конец отчетного периода исчислялся суммой 130,9 миллиарда рублей.

Денежными поступлениями поддерживаемые проекты радовали «Роснано» на пару порядков скромнее — по итогу полугодия инвестору поступило от них лишь 1,1 миллиарда рублей.

— Снижение показателя «Чистые денежные средства от операционной деятельности» и «Свободный денежный поток» объясняется снижением поступлений от портфельных компаний эмитента (4,8 миллиарда рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,7 миллиарда рублей), — объясняет компания в отчете эмитента.



Проанализировав свои долговые инструменты, госкорпорация приравняла свой чистый долг к сумме в 95,560 миллиарда рублей, хотя еще на 31 декабря 2022 года он был меньше на 5 миллиардов — 90,8 млрд. Рост «Роснано» объясняет снижением краткосрочных финансовых вложений в отчетном периоде.



Неравноценные «дочки»

По данным СПАРК, на сегодняшний день «Роснано» в разных долях владеет 259 организациями, не равнозначными в плане финансовых успехов (см. таблицу).





Во всем объемном портфеле весомо прибыльных всего две: собственно управляющая компания ООО «УК «Роснано», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления (госкорпорации принадлежит в ней 99% доли, еще 1% владеет Сергей Куликов), и производитель кварцевого концентрата для микроэлектронной промышленности ООО «Русский кварц» (28,68 % доли принадлежит «Роснано», столько же — голландской Summit Quartz Holding B.V., еще 41,77% владеет челябинская АО КГОК, и 1% — у московского ООО «Кварцевик»). За 2022 год ООО «УК «Роснано» при выручке 4,9 миллиарда рублей показало 399 миллионов прибыли, «Русский кварц» за тот же период получил прибыль в 296 миллионов при выручке 1,1 миллиарда.



Шесть компаний продемонстрировали чистую прибыль в диапазоне 1–11 млн рублей. Рекордсменами с 11 миллионами стали всего две. Первая — московское ООО Роснаномединвест», которое занимается исследованиями и разработками инновационных продуктов для противовирусной терапии, в том числе против инфекции COVID-19, доля в нем «Роснано» по всем цепочкам — 99,94%. Вторая — московское же проектное ООО «Митотех», внедряющее инновационные препараты на основе митохондриальных нанотехнологий, «Роснано» в нем принадлежит всего 32,32%.

Топ-5 убыточных направлений Еще 218 компаний закрыли 2022-й год с убытками разной величины. Общий объем убытка исчисляется суммой в 3,646 млрд рублей.

Наибольшие потери — порядка 700 миллионов рублей — у двоих. Московское ООО «Пластик Лоджик» (100% доли «Роснано») известно тем, что создавалось под провалившийся проект выпуска школьных электронных учебников, которые Анатолий Чубайс лично показывал Владимиру Путину. Всего в проект «Роснано» вложило около 200 млн долларов. https://www.dp.ru/a/2012/09/17/Provalilas_ideja_CHubajsa



759,5 миллиона рублей убытка у новосибирского завода литий-ионных аккумуляторов ООО «Энергорешения», который ранее именовался «Лиотех» (доля в нем «Роснано» — 99,99%). В отношении «Энергорешений» с апреля прошлого года инициировано конкурсное производство — на конец 2021 года компания задолжала кредиторам порядка 10 млрд рублей и уведомила их о невозможности исполнения мирового соглашения в связи с «затруднительным финансовым положением». Петербургу компания не совсем чужая — именно «Лиотех» изготавливал аккумуляторы для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые Петербург закупал 6 лет назад. В 2019 году Чубайс говорил: «Город брал риски; говорили, что из-за морозов батареи будут разряжаться, что придется тягачами вытаскивать застрявшие троллейбусы. Но сейчас для меня было важно услышать, что город подтверждает работоспособность технологии».



На третьей строчке антирейтинга — московское ООО «Гематологическая корпорация», которая с 2010 года развивает метод диагностики свертываемости крови. К концу 2022 года компания пришла с убытком в 295 миллионов рублей при выручке 76 миллионов. Доля «Роснано» в компании — 80,81%.

На четвертой позиции с убытком в 264,5 миллиона рублей при выручке в 309 миллионов — компания из Ленобласти ПАО «Фармсинтез», которая с 2013 года выводит на российский и мировой рынки препараты для лечения рассеянного склероза и онкологических заболеваний.

Замыкает антитоп-5 ООО «Сигма.Новосибирск», специализирующееся на наномодифицированных металлах и сплавах. Как указано на сайте компании, с 2012-го она серийно создает компании, чья основная цель — разработка и производство новых технологических продуктов. В 2014 году «Сигма.Новосибирск» запустила пилотное производство наномодификаторов, улучшающих прочность и устойчивость металлов к перепадам температур, и даже договорилась о поставках пробных партий на несколько машиностроительных заводов — «Сиблитмаш», «Сибэлектротерм» и «Томусинский РМЗ». К концу 2022-го «Сигма.Новосибирск» при выручке в 9,9 миллиона пришла с убытком в 224 миллиона рублей. Доля «Роснано» в компании — 82,5%.



Кого банкротят

Кандидатов в банкроты среди «дочек» «Роснано» в общей сложности четверо. Помимо «Энергорешений», в июне этого года наблюдение введено в отношении татарстанского ООО «Тиокомпозит» (сфера деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, доля «Роснано» 37,44%), конкурсное производство у московских «НТфарма» и «Эсто-вакуум» (49% и 58,7% доли «Роснано» соответственно). «НТфарма» производила лекарственные препараты, одна из актуальных разработок — геннотерапевтический препарат «АдеВаск» для лечения бокового амиотрофического склероза . «Эсто-вакуум» разрабатывал установки для напыления различных материалов.

От комментариев по сложившейся ситуации в «Роснано» воздержались.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

