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    Быстрый тест на эрудицию: только 1 из 10 ответит на все вопросы правильно

    Проверьте, правда ли у вас широкий кругозор

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    Некоторые вопросы могут застать вас врасплох
    Некоторые вопросы могут застать вас врасплохФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    Тяжело быть эрудитом, всё знаешь, ничему не удивляешься... Ну хоть один плюс в этом есть: можно без проблем проходить наши тесты на эрудицию! Чтобы без ошибок пройти этот тест, не нужно быть гением истории или географии, достаточно просто знать всё и обо всём. Если у вас по-настоящему широкий кругозор, то вы пройдете этот тест без ошибок.

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    Быстрый тест на эрудицию: только 1 из 10 ответит на все вопросы правильно

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    Быстрый тест на эрудицию: только 1 из 10 ответит на все вопросы правильно

    Вот он, настоящий знаток всего на свете!

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    Некоторые вопросы могут застать вас врасплох
    Некоторые вопросы могут застать вас врасплохФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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