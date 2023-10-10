Тяжело быть эрудитом, всё знаешь, ничему не удивляешься... Ну хоть один плюс в этом есть: можно без проблем проходить наши тесты на эрудицию! Чтобы без ошибок пройти этот тест, не нужно быть гением истории или географии, достаточно просто знать всё и обо всём. Если у вас по-настоящему широкий кругозор, то вы пройдете этот тест без ошибок.
Быстрый тест на эрудицию: только 1 из 10 ответит на все вопросы правильно
Проверьте, правда ли у вас широкий кругозор
10 октября 2023, 19:23
1565
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Стыдно такое не знать!
Эрудиция вас не подводит, по крайней мере иногда.
Чуть-чуть кругозора не хватило... но результат всё равно хороший!
Вот он, настоящий знаток всего на свете!