Можно ли открыть новый химический элемент? А любовь — это «химия»? Задайте вопрос эксперту!

Одним из лауреатов Нобелевской премии по химии за 2023 год стал ученый из Ленинграда Алексей Екимов. Он и его американские коллеги, также удостоенные награды, открыли и синтезировали нанометровые полупроводниковые кристаллы — квантовые точки.
Что это такое и почему важно? Какие материалы за последнее время научились создавать ученые? И есть ли шансы, что в будущем мы откроем новые химические элементы?
«Фонтанка» решила поговорить об этом с химиком и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем о последних достижениях в области нанотехнологий, уникальных экспериментах и еще не решенных научных задачах.
Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у эксперта что хотите — про бытовую «химию», пищевую промышленность, новые материалы. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!
Читайте статьи по итогам наших бесед с другими учеными. Здесь мы говорим о глобальном изменении климата и его влиянии на Петербург, а тут — о предсказаниях погоды и опасных природных явлениях. Материалы на остальные научные темы ждите совсем скоро.