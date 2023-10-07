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    Можно ли открыть новый химический элемент? А любовь — это «химия»? Задайте вопрос эксперту!

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    Фото: iStock
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    Одним из лауреатов Нобелевской премии по химии за 2023 год стал ученый из Ленинграда Алексей Екимов. Он и его американские коллеги, также удостоенные награды, открыли и синтезировали нанометровые полупроводниковые кристаллы — квантовые точки.

    Что это такое и почему важно? Какие материалы за последнее время научились создавать ученые? И есть ли шансы, что в будущем мы откроем новые химические элементы?

    «Фонтанка» решила поговорить об этом с химиком и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем о последних достижениях в области нанотехнологий, уникальных экспериментах и еще не решенных научных задачах.

    Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у эксперта что хотите — про бытовую «химию», пищевую промышленность, новые материалы. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!

    Читайте статьи по итогам наших бесед с другими учеными. Здесь мы говорим о глобальном изменении климата и его влиянии на Петербург, а тут — о предсказаниях погоды и опасных природных явлениях. Материалы на остальные научные темы ждите совсем скоро.

    Фото: iStock

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