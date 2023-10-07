Можно ли открыть новый химический элемент? А любовь — это «химия»? Задайте вопрос эксперту!

Одним из лауреатов Нобелевской премии по химии за 2023 год стал ученый из Ленинграда Алексей Екимов . Он и его американские коллеги, также удостоенные награды, открыли и синтезировали нанометровые полупроводниковые кристаллы — квантовые точки.

Что это такое и почему важно? Какие материалы за последнее время научились создавать ученые? И есть ли шансы, что в будущем мы откроем новые химические элементы?



«Фонтанка» решила поговорить об этом с химиком и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем о последних достижениях в области нанотехнологий, уникальных экспериментах и еще не решенных научных задачах.

