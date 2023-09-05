Как глобальное потепление повлияет на Петербург и что с этим делать? Отвечает климатолог

Июнь и июль 2023 года на Земле стали самыми жаркими в истории наблюдений: в прошлом месяце средняя температура воздуха на планете достигла +16,95 градуса по Цельсию. В Петербурге ночь на 7 августа установила рекорд жары. Получается, глобальное потепление уже не остановить? Тогда как оно скажется на нашем городе? И могут ли ученые с этим что-то сделать?



Недавно «Фонтанка» предложила читателям задать свои вопросы климатологу. И вы прислали нам много сообщений: интересовались влиянием зелени на городской микроклимат, работой ученых и, конечно, глобальными процессами на Земле. Как и обещали, мы задали самые интересные вопросы исследователю: научному сотруднику Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, старшему преподавателю кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета Елизавете Самойловой. Ответы ищите в этом материале.

