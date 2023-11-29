Почему Финский залив мутный и грозит ли Петербургу цунами? Отвечает океанолог

«Фонтанка» предложила читателям задать свои вопросы океанологу. Мы даже не ожидали, что тема Мирового океана найдет такой широкий отклик: вы интересовались, может ли на Финском заливе сформироваться цунами и как воды, которые сбрасывает «Фукусима», влияют на морских обитателей, спрашивали про изыскания современных ученых и как строительство намыва у Васильевского острова скажется на флоре и фауне прибрежных зон.



Как и обещали, мы задали самые интересные вопросы эксперту: кандидату географических наук, доценту кафедры океанологии Санкт-Петербургского государственного университета, руководителю магистерской программы физической океанографии, биопродуктивности океанов и морей Полине Лобановой. Ответы ищите в этом материале.

