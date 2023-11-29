Почему Финский залив мутный и грозит ли Петербургу цунами? Отвечает океанолог

«Фонтанка» предложила читателям задать свои вопросы океанологу. Мы даже не ожидали, что тема Мирового океана найдет такой широкий отклик: вы интересовались, может ли на Финском заливе сформироваться цунами и как воды, которые сбрасывает «Фукусима», влияют на морских обитателей, спрашивали про изыскания современных ученых и как строительство намыва у Васильевского острова скажется на флоре и фауне прибрежных зон.
Как и обещали, мы задали самые интересные вопросы эксперту: кандидату географических наук, доценту кафедры океанологии Санкт-Петербургского государственного университета, руководителю магистерской программы физической океанографии, биопродуктивности океанов и морей Полине Лобановой. Ответы ищите в этом материале.
Правда, что Россия добывает меньше рыбы, чем СССР? Почему?
— Да, это правда. Вылов уменьшается во многих акваториях Мирового океана. Ученые связывают это с глобальным потеплением. Если сравнить, например, с семидесятыми годами прошлого века, мы уже потеряли 4–5% ресурсов Мирового океана. Выловы в Балтийском море по основным промысловым объектам не сильно изменились. Например, кильки и балтийской трески — уменьшились, а балтийской сельди, наоборот, чуть увеличились, — объясняет Полина.
На климатические причины мы повлиять, к сожалению, никак не можем, отмечает эксперт. Это естественные тренды, к которым мы можем только как-то подстраиваться и на локальном уровне по мере сил регламентировать наше взаимодействие с природой.
Как изменится морская флора и фауна Финского залива в случае продолжения глобального потепления?
В ближайшие сотни лет крокодилы в Финском заливе вряд ли появятся, шутит эксперт. А вот смещение некоторых экосистем на Север ученые и промысловики уже отмечают. И это, говорит наша собеседница, глобальный тренд.
— В Японское море заплывают тропические медузы, хотя раньше их там никогда не видели. На Сахалине, в Охотском море, на Курилах, Камчатке рыбаки отмечают снижение нереста лосося. Просто из-за смещения экосистемы лосось ушел севернее, в другие области Охотского моря, туда, где нет промысла, — объясняет Полина Лобанова.
Правда ли, что рыба накапливает частицы микропластика? Где в Мировом океане рыба самая чистая?
— Да, это правда. Живые организмы — естественные фильтраторы воды, микропластик накапливается в их тканях. Однако, по мнению ученых, критической ситуации нет. Животные больше гибнут от макропластика, запутываясь в сетях, проглатывая пластиковые бутылки, — объясняет эксперт.
Антропогенное воздействие на Мировой океан есть везде, где расположены населенные континенты: система течений распространяет все, что попало в воду. Чтобы уменьшить воздействие на Мировой океан, многие страны ведут программы по регуляции и переработке отходов. Идеально чистые морские обитатели, остались, пожалуй, только вблизи Антарктиды, отмечает Полина Лобанова. Этот континент не населен, а от антропогенной нагрузки защищает замкнутое течение вокруг него.
Как выбросы воды с «Фукусимы» могут повлиять на морских обитателей и на нас?
АЭС «Фукусима» накопила около 1,2 миллиона тонн отработанной воды. Отходы очищены от наиболее опасных радиоизотопов — цезия, стронция и кобальта, имеющих длительный период полураспада. Больше всего ученых волновало содержания трития — более тяжелого изотопа водорода с атомной массой три (атомная масса «нормального» водорода — единица. — Прим. ред.).
— Сброс воды с «Фукусимы» запланирован в течение 30 лет, то есть в среднем по 110 тонн в день — это меньше одной цистерны. Концентрация трития в ней менее одной десятой беккереля на килограмм (беккерель — это международная единица измерения активности радиоактивного источника. — Прим. ред.). Это в тысячу раз меньше нормы радиационной безопасности. В данный момент показатели не превышают критических значений. И не будут, поскольку чем дальше от источника, тем ниже концентрация, — отвечает Полина Лобанова.
Как отмечает эксперт, как таковых рисков ни для морских обитателей, ни для живущих рядом людей на данный момент нет. Постоянный мониторинг состояния воды вблизи «Фукусимы» будет способствовать точной оценке того, что сейчас происходит.
Есть ли в Финском заливе приливы и отливы? Если да, то почему они не очень заметны?
— Приливы есть везде, они определяются воздействием гравитационных сил Луны и Солнца. Балтийское море замкнутое, с Северным морем и Атлантическим океаном оно соединяется узкими проливами, поэтому и приливы незначительны — порядка 10 сантиметров. То есть вы их даже особо не увидите, — поясняет эксперт.
В Финском заливе, говорит Полина, приливы считаются одними из самых больших на Балтике. Они достигают 17–19 сантиметров и связаны с особенностью местного рельефа.
Изучение приливов на Балтийском море позволяет получить информацию об особенностях образования наводнений в результате штормовых нагонов в Петербурге.
В чем уникальность вод наших краев: Балтийского моря, Финского залива и Ладожского озера?
Балтийское море — самое пресное в Мировом океане. При средней солености мирового океана 35 промилле, когда в одном килограмме воды содержится 35 граммов соли, соленость Балтики — в среднем всего 8.
— Мутный цвет воды на Балтике обусловлен эвтрофикацией: из-за своей замкнутости море перенасыщено биогенными элементами, которые способствуют бурному развитию микроводорослей, — комментирует Полина Лобанова.
Ладога — самое крупное озеро в Европе и второе в России после Байкала. Ее ледниковое происхождение объясняет пресность Балтийского моря и обилие шхер — узких эрозивных ходов, которые выстраивала вода при таянии ледника.
Соединяющая Ладогу с Финским заливом Нева считается самой короткой в Европе и одной из самых молодых рек — по современным оценкам, ей всего 2,5–3 тысячи лет. Нева очень быстрая — в некоторых местах скорость течения сравнима с Енисеем.
Возможны ли в Финском заливе и Балтийском море цунами? Можно ли его предсказать?
— Балтийскому морю и Финскому заливу цунами не грозит. Вулканической деятельности, как, например, в Атлантике и Тихом океане, здесь нет, — успокаивает ученая.
Цунами — это длинные волны, которые порождаются воздействием на всю толщу воды в океане. Чаще это извержение подводных вулканов, сейсмическая активность и различные процессы, связанные с движением плит.
Самое интересное, отмечает эксперт, что заметить цунами в открытом море практически невозможно. Амплитуда длинной волны резко сокращается, а высота увеличивается, когда она попадает на мелководье. Если о грядущем извержении вулкана ученым известно, они могут спрогнозировать направление движения длинной волны и то, как быстро она достигнет берегов.
Как строительство намывных территорий влияет на флору и фауну прибрежных зон?
Придонные сообщества в местах, где намывают новые территории, действительно, могут пострадать. Привозной строительный материал увеличивает мутность воды возле намыва, что в свою очередь сказывается на жизни бентосного сообщества (проживающего у дна), а различные биохимические процессы могут привести к увеличению концентрации в воде углекислого газа и снижению количества кислорода в ней, объясняет Полина Лобанова.
— Однако точных оценок и прогнозов у меня нет. Нельзя сказать, что, допустим, через 10 лет всем морским обитателям станет плохо, — комментирует она.
Как российские ученые исследуют Мировой океан сегодня? У них есть доступ во все воды Земли?
В связи с политической ситуацией в мире возникли проблемы с международными коллаборациями. Если еще в 2019 году российские ученые могли обмениваться опытом в европейско-американских сообществах, то сейчас это, к сожалению, очень сильно затруднено, отмечает Полина Лобанова.
— Что касается исследований Мирового океана, в принципе, мы можем находиться в любых водах. Наши ученые проводят исследования в Южной Атлантике, Тихом океане, Антарктиде — здесь ничего не изменилось, — говорит эксперт.
По нацпроекту «Наука и университеты» морские экспедиции в дальневосточном регионе, различных районах Северного Ледовитого океана, а также в отдаленных точках Атлантического, Южного, Тихого и Индийского океанов проводятся на научно-исследовательских судах.
Проблемы в исследовании океана, безусловно, есть, добавила океанолог. Они связаны с трудностью приобретения и обслуживания необходимых приборов. Преодолевать сложности позволяет коллаборация, например, со странами БРИКС. Сейчас можно получить финансовую поддержку от российских научных фондов на совместные исследования.
Что скрывает Мировой океан? И как мы сможем использовать его в будущем?
— Скорее всего, ждать сюрпризов от Мирового океана не стоит. Он достаточно хорошо изучен: ученые систематически отслеживают температуру, соленость, различные биологические характеристики, концентрацию кислорода, хлорофилла, микроэлементов, — отвечает эксперт.
Мировой океан действительно богат минеральными ресурсами и редкоземельными элементами, описанными в таблице Менделеева. А его запасы газогидратов, по мнению ученых, вдвое превышают общемировые объемы традиционного топлива (нефти и угля) и в перспективе при развитии технологий смогут его заменить.
Может ли случиться открытие впадины, которая окажется глубже Марианской?
— Про дно Мирового океана нам все понятно и известно. Международная программа исследований существует с 1903 года. А современные методы позволяют исследовать каждые 450 метров морского дна. Так что чего-то глубже Марианской впадины вы не найдете при всем желании, — уверяет Полина Лобанова.
Сформировать примерное представление о рельефе дна, течениях, температуре и общем уровне воды ученым помогают технологии спутниковых съемок, объясняет эксперт.
Какие главные задачи и цели стоят перед российскими океанологами сегодня?
Интерес ученых к Мировому океану достаточно разносторонний, но в целом наибольшее внимание они уделяют изучению вопросов взаимодействия океана и атмосферы, климатическим процессам, состоянию льда полярных регионов.
— С 2021 года ООН объявила десятилетие наук об океанах. Оно включает семь основных направлений исследований: «Здоровый океан», «Доступный океан», «Чистый океан», «Предсказуемый океан», «Продуктивный океан», «Безопасный океан». Недавно выделили «Вдохновляющий океан» — это направление объединяет исследования о влиянии океана на людей с точки зрения культуры, социальных связей, вдохновения, — говорит Полина.
Ученые также решают прикладные задачи, связанные с изменением климата, оценивают потоки углекислого газа и метана, которые выделяются в атмосферу в том числе и из океана, и изучают процессы, способствующие сохранению баланса в системе.