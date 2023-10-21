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    В какой рыбе больше всего микропластика? Можно ли убежать от цунами? Задайте вопрос океанологу!

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    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / Фонтанка.ру
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    Что произойдет с человеком, если его поймает морское течение? Есть ли корабли, которым не страшна волна-убийца? И какие сюрпризы можно найти в знакомом всем Финском заливе?

    «Фонтанка» решила поговорить об этом с океанологом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе выясним, как ученые находят в воде ДНК уплывшей рыбы, что видно из «окна» глубоководного аппарата, где зарождаются мировые катаклизмы и чего мы не знаем об океане до сих пор.

    Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь! Спрашивайте у эксперта о чем угодно — о глубинах, волнах, течениях, морских обитателях, об экологии. Обещаем, что мы зададим интересные вопросы (даже самые наивные) и обо всем расскажем вам!

    А материалы по итогам наших бесед с другими учеными ждите совсем скоро.

    Фото: Сергей Михайличенко / Фонтанка.ру

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    Комментарии 2

    Гость21 Окт 2023 в 10:47
    Как российские ученые и ответственные чиновники видят дальнейшее изучение Мирового океана в условиях отсутствия прежних связей с международными организациями и учеными-океанологами, прежде всего, из развитых стран? Ни течения, ни рыбы про государственные границы и политическую повестку не знают...
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 10:39
    Есть ли в Финском заливе приливы и отливы? В теории, должны быть, но, возможно, из-за небольшой глубины они не очень заметны?
    +0−0
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