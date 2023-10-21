В какой рыбе больше всего микропластика? Можно ли убежать от цунами? Задайте вопрос океанологу!

Что произойдет с человеком, если его поймает морское течение? Есть ли корабли, которым не страшна волна-убийца? И какие сюрпризы можно найти в знакомом всем Финском заливе?



«Фонтанка» решила поговорить об этом с океанологом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе выясним, как ученые находят в воде ДНК уплывшей рыбы, что видно из «окна» глубоководного аппарата, где зарождаются мировые катаклизмы и чего мы не знаем об океане до сих пор.

