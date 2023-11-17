Есть ли конец таблице Менделеева? Отвечает химик

О вручении Нобелевской премии живущему в США россиянину стало известно 4 октября 2023 года. Награду он получил вместе с американскими коллегами Луисом Брюсом и Мунги Бавенди. Ученые открыли и синтезировали нанометровые полупроводниковые кристаллы, известные как квантовые точки. Все это выросло из работы Екимова в Государственном оптическом институте им. Вавилова, выполненной в 80-е годы прошлого века.



«С тех прошло практически 40 лет мы используем результаты открытия и для фундаментального понимания многих процессов, и с прикладной точки зрения, — отметил Кирилл Мартинсон. — Если говорить совсем просто, квантовые точки — частицы размером несколько нанометров, которые обладают рядом уникальных функциональных свойств, и за счёт этого могут использоваться в различных областях — например, в электронике, в медицине».



В частности, на основе этой технологии были сконструированы «квантовые» телевизоры и мониторы, которым удалось достичь очень высокой цветопередачи. Есть еще один потенциально полезный в быту прибор — квантовые холодильники, но пока они существуют только в виде прототипов.

