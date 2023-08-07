Крупный погодный рекорд в Петербурге многие проспали. Но есть второй шанс

Ночь на 7 августа стала самой тёплой ночью в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений — плюс
«Вроде не ошибаюсь, — отмечает он. — Не нашел температуры выше в архивах».
Многие помнят жару 2010 года (Колесов называет её безумной). В то лето ночной максимум зафиксировали
«Вот так неожиданно получили рекорд. Но тут надо учитывать, что предстоящая ночь может быть еще теплее», — пишет Колесов.
Днём, как уже писала «Фонтанка», ожидается температура до
«Поехал занимать места на пляже, а кто не взял сегодня отгул, помните про +28 гр. в помещении по СНИП и не перегревайтесь», — советует синоптик.
Ночи, когда температура не опускается ниже плюс