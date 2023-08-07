Крупный погодный рекорд в Петербурге многие проспали. Но есть второй шанс

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ночь на 7 августа стала самой тёплой ночью в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений — плюс 23,6 градуса . Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

«Вроде не ошибаюсь, — отмечает он. — Не нашел температуры выше в архивах».



Многие помнят жару 2010 года (Колесов называет её безумной). В то лето ночной максимум зафиксировали 8 августа — 23,3 градуса. Столько же было ночью 3 августа 1936 года. 9 августа 1972 года — плюс 23,1.



«Вот так неожиданно получили рекорд. Но тут надо учитывать, что предстоящая ночь может быть еще теплее», — пишет Колесов.

Днём, как уже писала «Фонтанка», ожидается температура до 34 градусов . Немного освежать будет ветер. Снимок со спутника подтверждает прогнозы: на нём видно огромный теплый и солнечный сектор циклона. Видно и атмосферный фронт — там, где «бяки». Он сейчас над Прибалтикой и Белоруссией и придет в Петербург во вторник утром.



Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов Поделиться Поделиться





«Поехал занимать места на пляже, а кто не взял сегодня отгул, помните про +28 гр. в помещении по СНИП и не перегревайтесь», — советует синоптик.

Ночи, когда температура не опускается ниже плюс 20 градусов , напомним, называются тропическими. Некоторым людям их тяжело переносить: организм не успевает остыть от дневной жары.