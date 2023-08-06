В понедельник Петербургу обещают +34 градуса

Сегодня было жарко? Нет. Жарко будет завтра. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил – в понедельник на термометрах мы увидим +34 градуса.



Впрочем, для последнего летнего месяца в Петербурге и это не рекорд. 7 августа 2010 года в городе было +37 градусов. Тем не менее, очень высоки шансы, что именно завтрашний день станет в Северной столице самым тёплым за лето-2023. За это в ответе «огромный и сухой теплый сектор циклона».



Напомним, и воскресные +28 заставили петербуржцев искать различные способы избежать перегрева. Некоторые находили весьма спорные решения. «Фонтанка» писала , что в одном из гипермаркетов заметили покупателя, который отправился на шоппинг босиком и в трусах.

